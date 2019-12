Humenné chce v roku 2020 minúť na projekty viac ako 6,5 milióna eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Humenné 12. decembra (TASR) – Mesto Humenné chce v roku 2020 zrealizovať investičné akcie za viac ako 6,5 mil. eur. Suma je naplánovaná na dokončenie už začatých projektov i takých, na ktoré ešte musí samospráva finančné krytie získať. Vyplýva to z plánu investičných akcií na rok 2020, ktorý humenskí poslanci schválili na svojom stredajšom (11.12.) zasadnutí.Celkový rozpočet mesta Humenné na rok 2020, rovnako schválený v stredu, je 33.911.741 eur. Finančné prostriedky určené na investičné akcie predstavujú 6.560.400 eur. Finančne najnáročnejším projektom je výstavba bytového domu s 38 bytovými jednotkami vrátane technickej infraštruktúry na Sídlisku pod Sokolejom, s ktorou samospráva začala v lete tohto roku. Predpokladaný rozpočet naň vyčíslilo mesto na 2.215.000 eur, pričom úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania je takmer 1,3 milióna eur a dotácie predstavujú viac ako 0,7 milióna eur. Rozdiel chce samospráva vykryť z vlastných zdrojov. Podľa uzatvorenej zmluvy so zhotoviteľom by stavba mala byť hotová v lete.Ďalšími už začatými projektmi sú vybudovanie zariadenia pre seniorov, rozšírenie kapacity materskej školy (MŠ) v rómskej osade Podskalka a tiež MŠ na Ulici dargovských hrdinov. Dlhé roky avizované mestské zariadenie pre seniorov začalo mesto stavať v októbri 2018. Vzniká na Starinskej ulici prestavbou niekdajšej budovy MŠ. Zariadenie by malo pojať 40 klientov a prácu v ňom by malo nájsť 20 zamestnancov. Sumu potrebnú na dofinancovanie projektu vyčíslila samospráva na takmer 724.000 eur. Oba projekty rozšírenia kapacít MŠ si vyžiadajú približne 0,3 milióna eur. Do roku 2020 prechádza aj plánovaná akcia výstavby odbočovacieho pruhu na Komenského ulici, ktorú chce mesto financovať z vlastných zdrojov. Musí jej predchádzať získanie pozemku od Prešovského samosprávneho kraja.Z vlastných zdrojov v sume 339.200 eur chce mesto v roku 2020 rozšíriť mestský cintorín, pristavať k budove detskej polikliniky výťah pre bezbariérový prístup a preložiť svetlá verejného osvetlenia na nové stĺpy. Na rekonštrukciu ciest a chodníkov si samospráva vyčlenila ďalších 370.000 eur.Investičnými akciami, ktorých realizácia v roku 2020 je podmienená získaním cudzích zdrojov z dotácií a nenávratných finančných príspevkov, sú zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Partizánska 20 a 22, na ktorú mesto vyčíslilo takmer jeden milión eur, prvá etapa revitalizácie Sídliska pod Sokolejom a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu v meste. Súčasťou projektu revitalizácie najmladšieho humenského sídliska s predpokladanými nákladmi viac ako 0,5 milióna eur je výstavba spevnených plôch, detských ihrísk a športovísk, jazierka s fontánou, osadenie nového verejného osvetlenia a drobnej architektúry. Rozšírenie infraštruktúry pre nemotorovú dopravu s plánovaným rozpočtom takmer 160.000 eur má zahŕňať výstavbu prepojovacieho cyklochodníka od Valaškovského mosta po cyklochodník na hrádzi pri Laborci, ako aj osadenie cyklostojanov pozdĺž cyklochodníka.V pláne na rok 2020 sú aj akcie, pre ktoré zatiaľ mesto nemá zabezpečené finančné krytie. Sú nimi rekonštrukcia budovy bývalého chemlonského internátu v centre mesta s predpokladanými nákladmi viac ako 0,5 milióna eur a druhá etapa rozšírenia a prepojenia parkoviska pri detskej poliklinike, ktorá si má vyžiadať investíciu vo výške takmer 0,1 milióna eur.