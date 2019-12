Projekt Eurovea II má právoplatné stavebné povolenie

Eurovea 2 má právoplatné stavebné povolenie Foto: JTRE Foto: JTRE

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. decembra (TASR) - Projekt Eurovea II, komplex šiestich stavieb, v rámci ktorého má na ľavom brehu Dunaja vyrásť prvý mrakodrap v Bratislave, dostal definitívne zelenú. Stavebné povolenie, ktoré vydal ružinovský stavebný úrad na jeseň, nadobudlo právoplatnosť. Súčasťou výstavby sú rozšírenie nákupného centra, rezidenčné a administratívne budovy, nábrežný park s rozlohou 25.000 štvorcových metrov či športoviská.informuje developerská spoločnosť J&T Real Estate.Tá odhaduje, že rozšírenie nákupného centra by malo byť dokončené do konca roka 2022, byty v prvom slovenskom mrakodrape plánuje odovzdávať v druhej polovici roku 2023. V týchto termínoch by mali byť dokončené aj úpravy bulváru Pribinova, kde majú pribudnúť, okrem iného, aj stromová aleja, dunajská promenáda vrátane zelene, ihrísk a ďalších nových verejných priestorov.poznamenal výkonný riaditeľ spoločnosti Pavel Pelikán s tým, že ambíciou je tiež spojiť nábrežie pred Euroveou so zastávkou MHD na moste.Starosta Ružinova Martin Chren v tejto súvislosti už niekoľkokrát zopakoval, že kľúčovou otázkou bude pri tejto stavbe najmä doprava. Týka sa to celej oblasti Mlynských nív, kde je povolená, schválená a kde sa realizuje výstavba obrovského rozsahu.skonštatoval pre TASR Chren. Mestská časť spolu s mestom by sa mali spoločne dohodnúť, na čo by mali byť tieto peniaze použité. Prioritou majú byť riešenia problémov dopravy a občianskej vybavenosti v lokalite Nivy.Pre projekt Eurovea II vydal územné rozhodnutie stavebný úrad Starého Mesta koncom novembra 2018. Právoplatnosť nadobudlo začiatkom júla 2019, keď odvolací orgán po prehodnotení potvrdil, že je právoplatné. Nadriadený orgán, ktorým je v tomto prípade Okresný úrad Bratislava, zároveň potvrdil, že ružinovský stavebný úrad bude miestne príslušným stavebným úradom. Žiadosť o stavebné povolenie zo strany stavebníka dostala mestská časť začiatkom júna tohto roka, následne v auguste začal stavebný úrad stavebné konanie.