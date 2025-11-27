Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

27. novembra 2025

Humenné už zdobí vianočný stromček, je ním 12-metrová jedľa s osobitým príbehom – VIDEO


Severná časť Námestia slobody pred Mestským kultúrnym strediskom v Humennom získala svoju hlavnú zimnú dominantu. Technické služby mesta Humenné osadili približne 12 metrov vysokú jedľu bielu, ktorá sa stane ...



gettyimages 1175684792 676x451 27.11.2025 (SITA.sk) - Severná časť Námestia slobody pred Mestským kultúrnym strediskom v Humennom získala svoju hlavnú zimnú dominantu. Technické služby mesta Humenné osadili približne 12 metrov vysokú jedľu bielu, ktorá sa stane symbolom tohtoročných humenských Vianoc.


Ako informoval Marián Škuba z tlačového referátu Mestského úradu v Ηumennom, strom má netradičný a emotívny pôvod. Jedľu zasadil na svojom pozemku v obci Brestov bývalý zamestnanec Technických služieb mesta Humenné Cyril Kuľha.

Drevenina roky rástla a stávala sa okrasou dvora. Keďže jej majiteľ si skôr ako opustil tento svet želal, aby raz jeho jedlička zdobila humenské námestie ako vianočný stromček, jeho deti jedno z posledných želaní svojho otca po jeho úmrtí splnili,“ uviedol Škuba.

Zamestnanci Technických služieb mesta Humenné zo strediska verejnej zelene strom v stredu 26. novembra doviezli a osadili na tradičnom mieste pred Mestským kultúrnym strediskom. Jedľa bude v nasledujúcich dňoch vyzdobená a jej slávnostné rozsvietenie je naplánované na piatok 5. decembra o 18:00. Súčasne sa rozžiari aj celé Námestie slobody.


Zdroj: SITA.sk - Humenné už zdobí vianočný stromček, je ním 12-metrová jedľa s osobitým príbehom – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Vianočný stromček
