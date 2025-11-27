|
Piatok 28.11.2025
Meniny má Henrieta
|Denník - Správy
27. novembra 2025
Humenné už zdobí vianočný stromček, je ním 12-metrová jedľa s osobitým príbehom – VIDEO
Tagy: Vianočný stromček
Severná časť Námestia slobody pred Mestským kultúrnym strediskom v Humennom získala svoju hlavnú zimnú dominantu. Technické služby mesta Humenné osadili približne 12 metrov vysokú jedľu bielu, ktorá sa stane ...
27.11.2025 (SITA.sk) - Severná časť Námestia slobody pred Mestským kultúrnym strediskom v Humennom získala svoju hlavnú zimnú dominantu. Technické služby mesta Humenné osadili približne 12 metrov vysokú jedľu bielu, ktorá sa stane symbolom tohtoročných humenských Vianoc.
Ako informoval Marián Škuba z tlačového referátu Mestského úradu v Ηumennom, strom má netradičný a emotívny pôvod. Jedľu zasadil na svojom pozemku v obci Brestov bývalý zamestnanec Technických služieb mesta Humenné Cyril Kuľha.
„Drevenina roky rástla a stávala sa okrasou dvora. Keďže jej majiteľ si skôr ako opustil tento svet želal, aby raz jeho jedlička zdobila humenské námestie ako vianočný stromček, jeho deti jedno z posledných želaní svojho otca po jeho úmrtí splnili,“ uviedol Škuba.
Zamestnanci Technických služieb mesta Humenné zo strediska verejnej zelene strom v stredu 26. novembra doviezli a osadili na tradičnom mieste pred Mestským kultúrnym strediskom. Jedľa bude v nasledujúcich dňoch vyzdobená a jej slávnostné rozsvietenie je naplánované na piatok 5. decembra o 18:00. Súčasne sa rozžiari aj celé Námestie slobody.
Zdroj: SITA.sk - Humenné už zdobí vianočný stromček, je ním 12-metrová jedľa s osobitým príbehom – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Zdroj: SITA.sk - Humenné už zdobí vianočný stromček, je ním 12-metrová jedľa s osobitým príbehom – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Vianočný stromček
