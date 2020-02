Humenská spoločnosť dostala dotáciu od ministerstva práce, pomôže jej zachovať 44 miest

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.2.2020 (Webnoviny.sk) - Humenská spoločnosť DaMaR experience s.r.o. získala dotáciu 83-tisíc eur v rámci projektu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR zameraného na udržanie pracovných miest. Podpora má pomôcť zachovať 44 pracovných miest vo firme zaoberajúcej sa textilným priemyslom. Určená je na obdobie šiestich mesiacov s tým, že zamestnávateľ je povinný udržať spomínané pracovné miesta minimálne ďalších 12 mesiacov.Ako pre agentúru SITA uviedli konateľky humenskej spoločnosti Dana Majerníková a Renáta Mindová, dotácia má pomôcť firme, aby po vynútenej zmene výroby nestrácala na produktivite napriek tomu, že musí splatiť pôžičky získané na preklenutie náročného obdobia, do ktorého sa nedostala vlastnou vinou. Ako vysvetlili, šičky vykonávajú tzv. prácu v mzde. Príjem majú teda len z toho, čo vyšijú. Problém nastal, keď jeden z dodávateľov nevyplatil vykonané práce, čím firme najskôr vznikol dlh vo výške 29-tisíc eur.„Navyše sme platcami DPH, takže mali sme aj náklady na daň, a tak sa nám dlh zvýšil,“ uviedli konateľky, ktorým sa síce dočasne podarilo získať ďalšieho dodávateľa, ten však v minulom roku presunul svoje zákazky do Bulharska. „Dôvodom je lacnejšia pracovná sila,“ dodali.Aby preklenuli zlé obdobie a neposlali ľudí na ulicu požiadali o dotáciu. Aktuálne sú pred uzavretím dohody a čakajú na potvrdenie o pridelení dotácie z úradu práce. Vyriešiť ale museli aj problém so vzniknutými nedoplatkam na sociálnom poistení. „Podarilo sa nám nájsť súkromného sponzora, ktorý požičal prostriedky na vykrytie dlhu v Sociálnej poisťovni, pretože žiadna firma nemôže čerpať štátnu pomoc, keď má dlh voči štátu,“ informoval v tejto súvislosti agentúru SITA poslanec NR SR Erik Tomáš a dodal, že „práve pre takéto firmy ministerstvo nedávno takýto projekt spustilo s cieľom, aby sa udržali pracovné miesta v prípade, že firma sa dostane do nejakej krízy“.