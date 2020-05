Humenský Chemes obnovil dodávku energií pre Nexis Fibers, firmy chcú spolupracovať

Nexis môže začať vyrábať

23.5.2020 (Webnoviny.sk) - Spoločnosť Chemes, a.s. Humenné obnovila v sobotu ráno dodávky energií pre spoločnosť Nexis Fibers. Zároveň sa obe firmy dohodli na ďalšej spolupráci, ktorú uzavreli po polnoci 23. mája. Vďaka dohode zostane zachovaných takmer 400 pracovných miest v spoločnosti Nexis Fibers.Ako agentúru SITA informoval výkonný riaditeľ spoločnosti zaoberajúcej sa výrobou priemyselných vlákien Ján Kučeravý, s Chemesom uzavreli dohodu o dodávkach energetických médií na obdobie od soboty 23. mája do konca roka 2021."Vyjednávacia pozícia Nexisu nebola jednoduchá, nakoľko stroje nečinne stáli a 400 ľudí bolo doma. Dohodu však vnímame pozitívne v niekoľkých rovinách. Z krátkodobého hľadiska je najdôležitejšie, že naše technologické celky by mali byť v plnej prevádzke už v najbližší pondelok. Od tohto dňa budú môcť začať naši zamestnanci opäť nerušene pracovať,“ skonštatoval výkonný riaditeľ spoločnosti."Z dlhodobého hľadiska považujeme túto dohodu za pozitívnu hlavne preto, že jej podpisom sa obidve strany zaviazali začať okamžite rokovať o detailoch osamostatnenia sa Nexisu pri výrobe neregulovaných energií, čo je z pohľadu našej spoločnosti kľúčové pre stabilitu celého priemyselného parku do budúcich období,“ dodal Kučeravý.Podľa predsedu predstavenstva Chemes. a.s. Vladimíra Skoupila spoločnosť prijala pri dohode kompromisné riešenia."Prijali sme ich kvôli 400 ľudom, ktorí pracujú v spoločnosti Nexis. Samozrejme, nemôžeme zabudnúť na to, že v parku pracuje aj ďalších 1 400 ľudí,“ uviedol k výsledkom rokovania Skoupil.Ako uviedol predseda parlamentného výboru pre hospodárske záležitosti Peter Kremský, ktorý pôsobil v pozícii mediátora, uzavretá zmluva obsahuje dohody o cenách, objemoch, termínoch a spôsobe fungovania oboch spoločností."Verím, že táto dohoda neznamená len ukončenie rokovaní a spustenie produkcie. Otvára aj priestor pre rokovania o dlhodobej spolupráci firiem, ku ktorej obe vyjadrili dobrú vôľu a zaviazali sa k nej,“ skonštatoval Kremský a dodal, že súčasťou je aj dohoda o urovnaní sporov."Nebudem ale zachádzať do detailov, keďže je to predmetom obchodného tajomstva," tvrdí.Dohoda o urovnaní sporov sa však podľa Kučeravého netýka straty, ktoré vznikli odstavením dodávok energií. Tie si firma predbežne vyčíslila na 1,5 milióna eur."Tým sa budeme zaoberať v budúcich obdobiach a plánujeme to zaradiť na program, keď budeme hovoriť o osamostatňovaní sa od dodávok energií. Protistrana to akceptovala,“ uviedol Kučeravý."Tak ako spoločnosť Nexis si bude niečo uplatňovať, bude si niečo uplatňovať aj spoločnosť Chemes,“ dodal Skoupil bez uvedenia konkrétnej sumy, ktorú si chce Chemes nárokovať.Rokovaní s oboma spoločnosťami sa v piatok v Humennom zúčastnila aj podpredsedníčka vlády pre investície a informatizáciu Veronika Remišová."Spor medzi firmami v priemyselnom parku v Humennom sa ťahá celé roky, dnešná dohoda vytvára priestor na nájdenie trvalého riešenia. Verím, že sa všetci zúčastnení budú správať zodpovedne a práca pre ľudí v regióne nebude viac ohrozovaná zbytočnými spormi,“ uviedla na sociálnej sieti vicepremiérka.Zároveň podotkla, že ministerka spravodlivosti Mária Kolíková pripravuje zmeny zákonov tak, aby štát vedel lepšie reagovať na situácie, keď nejaká firma nerešpektuje súdne rozhodnutia."V Humennom nové zákony, dúfam, nevyužijeme, ale potrebujeme mať nástroje, aby sme mohli presadzovať dodržiavanie pravidiel a zabezpečiť spravodlivosť,“ dodala Remišová.Spoločnosť Chemes, vlastniaca priemyselný park v Humennom, odstavila výrobcu priemyselných vlákien od dodávok energií prvýkrát v piatok 17. apríla s odôvodnením, že firma riadne neplatí za dodané energie a média. Nexis Fibers toto tvrdenie odmietal s tým, že nemá voči Chemesu žiadne finančné záväzky po lehote splatnosti.Firma bola odpojená napriek tomu, že Nexis Fibers získala 14. apríla záväzné neodkladné opatrenie súdu, ktorý uložil spoločnosti Chemes povinnosť zabezpečiť nerušenú a priebežnú dodávku energií a médií na základe týždenných zálohových platieb, ktoré Nexis platil.Firma musela po odstavení od energií od 20. apríla dočasne prerušiť výrobu a 27. apríla ohlásila hromadné prepúšťanie, ktoré by sa malo týkať všetkých takmer 400 zamestnancov.Po rokovaniach s ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom Chemes 30. apríla dočasne obnovil dodávky energií pre Nexis, tie ale 10. mája opäť zastavil, keďže sa firmy stále nevedeli dohodnúť na novej zmluve.Protimonopolný úrad SR 12. mája vydal predbežné opatrenie vo veci možného zneužívania dominantného postavenia v oblasti výroby a distribúcie energií a médií týkajúce sa spoločnosti Chemes, ktorej za prípadné nenaplnenie rozhodnutia o obnovení dodávok hrozila pokuta do výške 10 percent z obratu.Obe spoločnosti sa napokon dohodli na obnove energií v sobotu 23. mája.