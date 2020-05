Humenský primátor po lokálnej povodni na Jasenovskej ulici odvolal mimoriadnu situáciu

Ulica trpí už roky

Tlakom uvoľňovali vpuste

2.5.2020 (Webnoviny.sk) - Krušnú piatkovú noc prežili obyvatelia Jasenovskej ulice v Humennom. Večerný prívalový dážď spôsobil lokálnu povodeň. Krátko po 20.00 preto humenský primátor Miloš Meričko vyhlásil mimoriadnu situáciu II. stupňa povodňovej aktivity, keďže bol ohrozený majetok Slovenskej správy ciest (SSC) a majetok obyvateľov Jasenovskej ulice. Tú po stabilizácii situácie v sobotu 2. mája odvolal.Ako agentúru SITA informoval Marián Škuba z tlačového referátu mesta Humenné, extrémne prvomájové zrážky v krátkom čase zaplavili a nánosmi blata poznačili cestu, predzáhradky, dvory a pivnice rodinných domov Jasenovskej ulice.O aktuálny stav sa u obyvateľov postihnutej oblasti zaujímal aj primátor Miloš Meričko, hľadali sa riešenia i pomoc aj v súčinnosti s Technickými službami (TS) mesta Humenné a hasičmi.„Situácia bola vážna. Oboznámili sme s ňou SSC a Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť. Obyvatelia rodinných domov mi ukázali zatopené pivnice, dvory, záhrady. Hovorili, že je to už dlhotrvajúci problém opakujúci sa každoročne aj viackrát. Jasenovská ulica pri prívalových dažďoch trpí i tŕpne," uviedol Meričko.Jasenovská ulica je okrajovou časťou Humenného, ktorá susedí s obcou Jasenov. Situáciu preto podrobne monitorovala aj starostka obce Lucia Sukeľová.„Prívalové dažde sú už samozrejmosťou. Dlho je sucho, odrazu prídu extrémne zrážky. Desiatky domov Jasenovskej ulice trpia už roky, aktuálna situácia môže byť následkom minulého obdobia. Problém sa opakuje a musia ho riešiť všetky strany, ktorých sa to týka," uviedla Sukeľová.Obyvateľom Jasenovskej ulice pomáhali vo večerných hodinách pracovníci TS mesta Humenné. Čistili komunikácie a tlakom uvoľňovali vpuste.„Zaplavený terén sme obhliadli. Aj keď komunikácie i rigoly nie sú v správe mesta, chceme spraviť všetko, čo je v našich silách. Poskytneme bager, nakladač a samozrejme aj ľudí," konštatoval v súvislosti so situáciou riaditeľ TS Milan Kuruc."Technickým službám sa ešte v noci podarilo situáciu stabilizovať, keď vyčistili hlavný prívodový kanál, ktorý sa upchal a voda tak zaplavovala chodníky a cestu. Tie pracovníci TS očistili od nánosov a celú noc monitorovali situáciu. Keďže tá sa upokojila, primátor mesta v sobotu ráno o 6.00 mimoriadnu situáciu odvolal,“ uviedol pre agentúru SITA Škuba.Ako dodal, na pondelok 4. mája plánuje primátor zvolať stretnutie príslušných organizácií s cieľom prijať opatrenia na predchádzanie vzniku tejto situácie do budúcnosti.