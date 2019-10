Hunter Biden pripustil chybu v úsudku, trestnú činnosť poprel

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 15. októbra (TASR) - Hunter Biden, syn amerického politika a prezidentského kandidáta Joea Bidena, v utorok odmietol, že by sa počas podnikania v Číne a na Ukrajine dopustil čohokoľvek nezákonného. Pripustil však, že vzhľadom na okolnosti a svoj pôvod mohlo byť rozhodnutie podnikať "" skorumpovanej Ukrajiny chybou úsudku. Informovali o tom agentúry DPA a AFP." uviedol Biden mladší v rozhovore pre spravodajskú stanicu ABC News, pričom ale zdôraznil, že sa nedopustil "".Hunter Biden tak reagoval na skutočnosť, že v čase, keď bol jeho otec viceprezidentom amerického prezidenta Baracka Obamu, pôsobil v predstavenstve ukrajinskej energetickej spoločnosti Burisma, s ktorou sa spájali korupčné praktiky.Súčasný šéf Bieleho domu Donald Trump v tejto súvislosti ešte v júli žiadal počas telefonického rozhovoru ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o vyšetrovanie Huntera Bidena aj jeho otca Joea, ktorý je jedným z kandidátov na post amerického prezidenta.Biden na margo Trumpových útokov v interview povedal, že súčasná americká administratíva šíri o jeho pôsobení na Ukrajine "".," dodal Hunter Biden.Demokrati v americkom Kongrese sa domnievajú, že Trump pozastavil pomoc pre Ukrajinu, aby to mohol využiť pri nátlaku na Kyjev. Trumpove údajné snahy o diskreditáciu Bidena, jeho možného súpera v budúcoročných prezidentských voľbách, motivovali demokratov, aby v Kongrese iniciovali proces, ktorý by mohol viesť k ústavnej žalobe na prezidenta (impeachmentu). Trump tieto snahy opakovane spochybnil.