D. Trnka spochybnil pravosť i obsah nahrávky s Marianom K.

Dobroslav Trnka, archívna snímka. Foto: TASR Michal Svítok Dobroslav Trnka, archívna snímka. Foto: TASR Michal Svítok

Bratislava 15. október (TASR) – Prokurátor Dobroslav Trnka spochybnil autentickosť medializovanej nahrávky, v ktorej sa má spolu s Marianom K. zhovárať o kšeftovaní s nahrávkou z kauzy Gorila. "Bez problémov sa dá zmanipulovať niečo také," uviedol pre TV Markíza.Odmieta tiež to, čo záznam naznačuje, teda napríklad to, že kšeftoval s nahrávkou. Tvrdí, že nikdy nič také nemal a už vôbec nie v trezore na pracovisku Generálnej prokuratúry. Dôrazne poprel, že by sa pokúšal vydierať šéfa Penty Jaroslava Haščáka. "To sa nikdy nestalo, oficiálne som ho videl raz v živote,“ uviedol pre televíziu.Trnka nepopiera, že sa s Kočnerom sporadicky stretával, no žiadny „biznis“ s ním nerobil. Či bude reflektovať na výzvy verejnosti i politikov a postu prokurátora sa vzdá, oznámi v najbližších dňoch.