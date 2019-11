Hurbanovský pivovar oslávil polstoročie

Päťdesiat rokov poctivého pivovarníckeho remesla

Priekopníci od samých začiatkov

Príchod spoločnosti HEINEKEN

Pivovar a jeho revolučné novinky

Hurbanovská legenda

Písal sa rok 1964, kedy bol v meste Hurbanovo položený základný kameň budúceho pivovaru a sladovne. O tri roky neskôr prišlo spustenie samotnej prevádzky sladovne a o ďalšie dva i pivovaru. Umiestenie sladovne priamo v kolíske pivovaru znamenalo pre značku Zlatý bažant plnú kontrolu nad hlavnou surovinou počas celej výroby – od zrnka jačmeňa až po orosený pohár piva. Už v prvej etape po spustení dosahovala sladovňa kapacitu 35 000 ton sladu ročne.O niekoľko desaťročí neskôr prišiel nový míľnik, kedy v roku 2002 bola postavená nová sladovňa. Tá sa dodnes pýši titulom najväčšej a najmodernejšej sladovne v celej strednej Európe s ročnou produkciou približne 111 000 ton sladu, z toho 85% ide na export. Na jeho vznik je potrebných 140 000 ton sladovníckeho jačmeňa, pričom až 75 % z tohto objemu pochádza z domácich zdrojov. Z hurbanovského sladu sa tak ročne vyrobí celkový objem 7 miliónov hektolitrov piva.Hurbanovskí pivovarníci boli novátormi vo svojom remesle už od samých začiatkov. Pivovar v Hurbanove sa vďaka tomu môže pochváliť prvou výrobnou linkou na plnenie piva do plechoviek vo východnom bloku, spustenou v roku 1971. Moderný plechový obal, jednoduchý na skladovanie i prenos sa tak dostal nielen na pulty predajní, ale aj na zastupiteľské úrady, letecké a rýchlikové spoje.Trvanlivosť piva Zlatý Bažant vo vtedajšom novom balení bola následne preverená i náročnými podmienkami. Značka sa tak môže pochváliť plavbou okolo sveta s moreplavcom Richardom Konkolskym alebo himalájskou výpravou na Nanga Parbat v roku 1972. O šesť rokov neskôr dokonca zažilo obľúbené slovenské pivo beztiažový stav. V spoločnosti posádky ruskej vesmírnej lode Sojuz 29 vyletel Zlatý Bažant do vesmíru. Plechovka hurbanovského piva si tak vyskúšala aj extrémne podmienky na obežnej dráhe.Snaha prinášať stále nové chuťové zážitky neopustila značku ani o dekády neskôr. Podporil to i príchod silnej medzinárodnej pivovarníckej spoločnosti HEINEKEN v roku 1995. Zahraničná investícia spustila modernizáciu, nevyhnutnú pre ďalšie produktové inovácie. Práve nimi je značka dodnes povestná."Sme nesmierne radi, že môžeme spoločne osláviť významné polstoročie poctivej práce, úcty k tradičnému pivovarníckemu remeslu i odvážnych inovácií. To všetko sa snúbi v hurbanovskom pivovare. Rád by som týmto poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na jeho histórii, ako aj tým, ktorí tvoria jeho súčasný príbeh. Veľká vďaka patrí aj slovenskému zákazníkovi, za roky priazne a podpory. Pre pivovarníkov je najväčším potešením a poďakovaním, keď pivo, ktoré uvaria, chutí a vedia ho oceniť celé generácie", hovorí generálny riaditeľ spoločnosti HEINEKEN Slovensko Rene Kruijt.Hurbanovský pivovar je už celé polstoročie verný inováciám a drží hneď niekoľko prvenstiev. Medzi tie najväčšie patrí Zlatý Bažant Radler so 100 % prírodným zložením. Regály v obchodoch sa vďaka nemu v roku 2011 rozšírili o úplnú novinku, spájajúcu kvalitu piva Zlatý Bažant s osviežujúcou chuťou prírodnej šťavy. V roku 2015 vstúpila značka na trh s ďalšou inováciou v podobe prvého radlera úplne bez alkoholu. Priemerná spotreba v tejto kategórii dosiahla v roku 2018 hodnotu až 7,76 litra na obyvateľa, vďaka čomu sa radíme na popredné miesta nielen v Európe, ale aj vo svete. V produktovom portfóliu HEINEKEN Slovensko je tak v súčasnosti každý siedmy predaný produkt práve radler.Narastajúca popularita nealkoholického piva inšpirovala hurbanovských majstrov pivovarníkov k uvedeniu ďalšej revolučnej novinky, piva Zlatý Bažant 0,0% – prvého slovenského piva úplne bez alkoholu. Pivo bez kvapky alkoholu tak nahradilo Zlatý Bažant Nealko, nadväzujúce na tradíciu prvého nealkoholického piva PITO-Bažant, obľúbeného v 70. a 80. rokoch.Pri silných uvedeniach na trh nemožno zabudnúť ani na Zlatý Bažant '73 – v súčasnosti jedno z najobľúbenejších slovenských pív, ktoré pribudlo na pulty v roku 2016. Pivo varené podľa najstaršieho zachovaného varného listu z roku 1973 si získalo zástupy fanúšikov. Jeho predaj vlani medziročne stúpol o viac ako 50 %. Pivovarníci z Hurbanova ním ukázali, že radi skúšajú nové veci, no zároveň ctia tradičné remeslo.K najhorúcejším novinkám z Hurbanova patria pivné špeciály Zlatý Bažant Hurban Legend, uvedené na trh na jar tohto roka. Novinka nadviazala na niekoľkoročnú tradíciu varenia pivných špeciálov. Oprela sa pritom o priania samotných zákazníkov, ktorí čoraz viac siahajú po prémiovejších produktoch. Pri výbere jednotlivých typov pív produktového radu sa dbalo na to, aby pivné štýly predstavili spotrebiteľom rozmanitosť farieb, chutí a vôní pivného sveta, no zároveň boli ich chuťové profily blízke chuťovým bunkám slovenských spotrebiteľov. Dnes tak na regáloch obchodov nájdeme tri špeciály originálnych chutí Zlatý Bažant Hurban Legend: IPA, Polotmavý Bock a Pšeničné.