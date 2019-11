Merkelová: Potrebujeme udržať NATO. Európa sa sama neubráni

Angela Merkelová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 27. novembra (TASR) - Udržanie obrannej Severoatlantickej aliancie je pre Nemecko nanajvýš dôležité. Kancelárka Angela Merkelová to povedala v stredu iba niekoľko dní po tom, ako francúzsky prezident Emmanuel Marcon vyhlásil, že NATO zažíva stav "mozgovej smrti", píše agentúra Reuters.," vyhlásila kancelárka v parlamente.," uviedla Merkelová týždeň pred summitom NATO v Londýne.Merkelová pri tejto príležitosti zároveň prisľúbila zvýšiť "do začiatku 30. rokov" 21. storočia výdavky Nemecka na obranu do rozpočtu Aliancie na dve percentá, dodala agentúra AFP.