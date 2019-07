Hurikán Barry zasiahol pobrežie Louisiany, zoslabol na tropickú búrku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New Orleans 13. júla (TASR) - Pobrežie amerického štátu Louisiana zasiahol v sobotu prvý hurikán tohtoročnej sezóny v Atlantiku sprevádzaný silným vetrom a dažďom. Po presune nad pevninu hurikán Barry zoslabol na tropickú búrku, stále však ohrozuje milióny obyvateľov, informovala agentúra AFP.Americký prezident Donald Trump už v piatok vyhlásil v štáte Louisiana núdzový stav, čím umožnil prísun federálnej pomoci, o ktorú vopred žiadal louisianský guvernér John Bel Edwards.Letisko v najväčšom louisianskom meste New Orleans na celý deň uzavreli a tisíce obyvateľov museli opustiť svoje domovy. Desaťtisíce ľudí zostali bez dodávok elektrickej energie.Úrady v New Orleanse sa obávajú najmä hrozby vzniku prívalových povodní a pozorne sledujú stav tamojších protipovodňových hrádzí.Oko búrky zasiahlo pevninu v oblasti Intracoastal City západne od New Orleansu. Sprievodný vietor v tom čase dosahoval rýchlosť 115 kilometrov za hodinu, uviedlo americké Národné centrum pre hurikány (NHC).Silné dažde hlásili aj z okolitých štátov Mississippi a Alabama a meteorológovia varovali, že povodne môžu postihnúť nielen oblasti na pobreží, ale aj vo vnútrozemí.Búrka Barry vyvolala spomienky na hurikán Katrina, pri ktorom bolo v roku 2005 zaplavených približne 80 percent územia New Orleans. Katrina udrela aj na iné oblasti Louisiany, Mississippi a Alabamy, pričom si vyžiadala približne 1800 mŕtvych a škody v hodnote 150 miliárd dolárov (133 miliárd eur).