Irak žiada EÚ o pomoc pri obnove krajiny zničenej džihádistami

Bagdad 13. júla (TASR) - Iracký premiér Ádil Abd Mahdí požiadal v sobotu Európsku úniu, aby viac investovala v jeho krajine, ktorá sa snaží o ekonomické oživenie po ničivom boji s džihádistami.Mahdí sa s touto výzvou obrátil priamo na šéfku diplomacie EÚ Federicu Mogheriniovú, ktorá navštívila Bagdad, informovala agentúra DPA.vyhlásil predseda irackej vlády.Pripomenul, že Irak po dlhých a ťažkých bojoch porazil militantov z organizácie Islamský štát (IS), avšak za toto víťazstvo zaplatil obrovskú cenu.zdôraznil Mahdí. Na obnove Iraku by sa preto podľa neho mali podieľať aj hlavné svetové mocnosti.Mogheriniová Mahdího uistila, že jej návšteva v Bagdade má demonštrovať podporu EÚ pre Irak. Šéfka diplomacie EÚ sa okrem irackého premiéra stretla aj s prezidentom Barhámom Sálihom a ministrom zahraničných vecí Muhammadom al-Hakímom.Irak už v decembri 2017 vyhlásil víťazstvo nad IS, keď opätovne získal kontrolu nad rozsiahlymi územiami, ktoré zabrali extrémisti v rokoch 2014 a 2015. Iracké sily však stále bojujú proti zvyškom IS, ktoré v krajine stále podnikajú sporadické útoky.Iracká vláda sa v posledných mesiacoch snaží dosiahnuť zintenzívnenie medzinárodnej podpory zameranej na rekonštrukciu a ekonomickú obnovu Iraku.