Hurikán Dorian minul hlavný portorický ostrov a smeruje k pobrežiu USA

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Miami 29. augusta (TASR) - Oko hurikánu Dorian prvej kategórie minulo hlavný ostrov Portorika, avšak ďalšie dva menšie ostrovy Vieques a Culetra sú bičované hustým dažďom a silným vetrom. Podľa meteorológov by mohol Dorian v nasledujúcich dňoch zosilnieť na hurikán tretej kategórie, pričom smeruje k americkým štátom Florida a Georgia, ktoré môže zasiahnuť počas víkendu, informovala vo štvrtok stanica BBC.Florida v stredu v tejto súvislosti vyhlásila mimoriadny stav. Národné centrum pre hurikány (NHC) so sídlom v Miami uviedlo, že vietor dosahoval rýchlosť takmer 130 kilometrov za hodinu. V stredu večer sa nachádzal vo vzdialenosti približne 95 kilometrov severozápadne od hlavného mesta Portorika San Juan a postupoval na severozápad rýchlosťou 20 kilometrov za hodinu.Predpokladá sa, že hurikán na niektorých miestach prinesie do 25 centimetrov zrážok. V stredu poobede boli v blízkosti Amerických Panenských ostrovov, východne od Portorika, hlásené nápory vetra s rýchlosťou 178 km/h. Úrady varujú pred život ohrozujúcimi bleskovými povodňami. V stredu bolo na Portoriku bez elektrického prúdu približne 23.000 ľudí. Prezident USA Donald Trump medzitým odobril vyhlásenie mimoriadneho stavu, ktorý federálnym úradom umožňuje poskytnúť oblastiam postihnutým týmto prírodným živlom príslušnú pomoc.Portoriko - karibský ostrov, ktorý je americkým územím -, má približne 3,4 milióna obyvateľov a je náchylný na tropické búrky a hurikány. Daná oblasť sa stále spamätáva zo škôd, ktoré v septembri 2017 spôsobil hurikán Maria. O život vtedy prišlo vyše 3000 ľudí; mnoho z nich pre slabú lekársku starostlivosť, nedostatok elektriny a čistej vody. Následky tohto hurikánu sa tam odstraňujú dodnes.