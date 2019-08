Juncker želá Contemu úspech, Rím má čo najskôr nominovať eurokomisára

Na archívnej snímke Giuseppe Conte. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 29. augusta (TASR) - Predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker vo štvrtok zaželal opätovne dezignovanému talianskemu premiérovi Giuseppemu Contemu úspech v jeho pôsobení na čele novej koaličnej vlády. Pre médiá to potvrdila hlavná hovorkyňa eurokomisie Mina Andreevová." zdôraznila Andreevová a dodala, že Juncker sa v priebehu štvrtka telefonicky skontaktuje s Contem.Podľa Andreevovej exekutíva EÚ naliehavo vyzýva novú koaličnú vládu v Ríme, aby určila svojho nominantna za eurokomisára. Taliansko je poslednou z 27 členských krajín, ktoré ešte neoznámilo, koho chce poslať do tímu Ursuly von der Leyenovej. Tá sa spolu so svojím kolégiom komisárov funkcie ujme 1. novembra." vysvetlila Andreevová.Von der Leyenová sa v priebehu tohto týždňa venuje osobným pohovorom s kandidátmi na eurokomisárov, pričom zároveň zbiera užitočné informácie o rozdelení pracovnej agendy pre svoj budúci tím.Doterajšie mediálne informácie naznačovali, že budúcim talianskym eurokomisárom sa môže stať jeden z bývalých premiérov - Paolo Gentiloni alebo Enrico Letta. V hre však boli aj mená bývalého ministra financií Piera Carla Padoana a europoslanca z tábora socialistov Roberta Gualtieriho.spravodajca TASR Jaromír Novak