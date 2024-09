Hurikán Helene zabil na juhovýchode Spojených štátov najmenej 64 ľudí, Biden prisľúbil obyvateľom pomoc

29.9.2024 (SITA.sk) - Hurikán Helene, ktorý zasiahol americké štáty Florida, Georgia, Južná Karolína, Severná Karolína a Tennessee, si celkovo vyžiadala najmenej 64 obetí na životoch.Hurikán štvrtej kategórie sa už vo štvrtok dostal k pobrežiu Floridy, potom sa rýchlo presunul do štátu Georgia a neskôr priniesol silný dážď do Južnej a Severnej Karolíny a do Tennessee.Podľa amerického Národného hurikánového centra Helene ako posttropický cyklón bude v nedeľu pretrvávať v povodí rieky Tennessee. Americký prezident Joe Biden v sobotu označil skazu spôsobenú hurikánom za „zdrvujúcu“ a prisľúbil poslať pomoc.V štáte Severná Karolína vyhlásil stav katastrofy, čím sprístupnil pre postihnutých ľudí federálnu finančnú pomoc. Spoločnosť Moody’s Analytics odhaduje, že hurikán na nehnuteľnostiach spôsobil škody za 15 až 26 miliárd dolárov.