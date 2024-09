Združenie miest a obcí upozornilo na nedostatok financií ohrozujúci budúcnosť športu na Slovensku

Otázka dofinancovanie 50 miliónov

Chýbajúce zdroje pre nadchádzajúce roky

29.9.2024 (SITA.sk) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) vyjadrilo uznanie a poďakovanie všetkým školám, športovým klubom a samosprávam, ktoré sa aktívne zapojili do tohtoročného Európskeho týždňa športu (ETS) , ktorý sa uskutočňuje od 23. do 30. septembra.Napriek pozitívnej účasti však ZMOS upozornil, že podpora miestneho športu v nadchádzajúcich rokoch nie je zabezpečená, a že to nie je iba o dofinancovaní výpadku 50 miliónov eur do konca tohto roka.Miestne samosprávy podľa predsedu ZMOSu Jozefa Božika , zohrávajú kľúčovú úlohu v podpore detského a mládežníckeho športu, ktorý je dôležitý pre fyzický a sociálny vývoj detí.„Viac ako 90 percent financovania detského a mládežníckeho športu pochádza z rozpočtov miest a obcí. Bez tejto podpory by mnohé športové kluby a aktivity nemohli fungovať,“ zdôraznil Božik. Ročné výdavky miest a obcí na podporu športových aktivít sú v desiatkach miliónov eur a zahŕňajú aj investície do modernizácie a údržby športovísk.„Mestá a obce financujú prevádzku športovísk, ako sú plavárne, športové haly, zimné a futbalové štadióny,“ dodal Božik. Tiež upozornil na rastúci problém so zdravím detí a potrebu venovať sa športu na školách. ZMOS upozornil, že súčasná situácia presahuje otázku dofinancovania výpadku 50 miliónov eur do konca tohto roka.„Problémom sú chýbajúce zdroje pre nadchádzajúce roky, ktoré vznikli v dôsledku vládnych rozhodnutí z minulých období,“ uviedol Božik a dodal, že bremenom sú aj avizované 1100-eurové odmeny aj s odvodmi, na ktoré samosprávy nemajú prostriedky v rozpočtoch pre budúci rok.„Samosprávy nemajú odkiaľ tieto peniaze zobrať, budú nútené zrušiť podporu športu a kultúry. Ak vláda nepristúpi k riešeniu týchto chýbajúcich zdrojov, dôsledky budú pre miestne komunity závažné, s okamžitým dopadom na kvalitu života a miestny rozvoj,“ uzavrel Božik.