Hurikán popri mexickom pobreží mieri na Kalifornský záliv, očakávajú záplavy či zosuvy bahna

Hurikán Nora smeruje na sever pozdĺž mexického tichomorského pobrežia smerom ku Kalifornskému zálivu. V sobotu krátko dosiahol pevninu neďaleko mesta Puerto Vallarta v mexickom štáte Jalisco. Miestne úrady informovali, že nemajú správy o vážnych škodách.

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.8.2021 (Webnoviny.sk) -Meteorológovia však varujú ľudí žijúcich v oblastiach centrálneho a severného pacifického pobrežia Mexika pred rizikom záplav, zosuvov bahna a nebezpečného príboja, ktoré by mohol priniesť hurikán.Hurikán Nora v sobotu v noci sprevádzal vietor s rýchlosťou 120 až 165 kilometrov za hodinu. Jeho stred sa nachádzal zhruba 85 kilometrov severne až severozápadne od Puerto Vallarta a pohyboval sa na sever rýchlosťou 26 kilometrov za hodinu.Americké Národné stredisko pre hurikány (NHC) uviedlo, že sa Nora bude ďalej pohybovať pozdĺž pobrežia a do nedeľňajšej noci postupne zoslabne na tropickú búrku. Podľa predpovedí by sa mala búrka pohybovať ďalej na sever a jej pozostatky by počas týždňa mohli priniesť do juhozápadnej časti USA výdatné dažde.Medzičasom k americkej Louisiane smeruje hurikán Ida, ktorý rýchlo zosilnel. K štátu sa blíži ako hurikán štvrtej kategórie a jeho príchod na pevninu, ktorý sa očakáva popoludní, by mohol byť devastujúci.