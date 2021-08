Slovensko sa bude na svetovej výstave v Dubaji prezentovať kúpeľmi, prírodou aj pamiatkami

Slovensko bude na blížiacej sa svetovej výstave EXPO 2020 v Dubaji lákať na návštevu svojimi kúpeľmi a termálnymi prameňmi, ale aj viacerými inými turistickými možnosťami medzi Dunajom a Tatrami.

Nedávno novovzniknutá štátna organizácia na podporu cestovného ruchu Slovakia Travel sa už aktívne pripravuje na významné podujatie s účasťou takmer dvesto krajín.

V najväčšom meste Spojených arabských emirátov plánuje popri kúpeľníctve a termálnych prameňoch predstaviť aj naše národné parky, výber z unikátnych ekotopov a prírodného bohatstva, ako aj národné kultúrne pamiatky UNESCO, jaskyne, veľhory, hrady a zámky či mestá ako Bratislava, Košice, Banská Štiavnica, Kremnica, Levoča a ďalšie.

Nosná téma

Národný týždeň

Digitálny marketing

Oddych doma

29.8.2021 (Webnoviny.sk) -Prezentácia krajiny na týchto veľkých výstavách je vždy nosnou témou, a preto bude aj Slovakia Travel prirodzenou súčasťou chystaného podujatia."Svetová výstava EXPO 2020 Dubaj je pre nás jedinou medzinárodnou platformou v tomto roku na propagáciu cestovného ruchu s fyzickou účasťou vystavovateľov, touroperátorov a organizácií cestovného ruchu. Navyše, pôjde o prezentáciu na trhu, kde je silná tradícia a historický vzťah ku kúpeľníctvu, ktoré má na Slovensku hlboké korene," uviedla pre agentúru SITA mediálna manažérka Slovakia Travel Tejto téme prispôsobia aj Národný týždeň a ambíciou je odprezentovať Slovensko ako krajinu obdarenú veľkým podzemným bohatstvom v podobe početných minerálnych prameňov."Liečebné kúpele na Slovensku patria medzi najstaršie a najkvalitnejšie v strednej Európe. Tému budú po odbornej stránke zastrešovať slovenskí odborníci z medicínskeho kúpeľníctva," priblížila Ducká.Pri prezentácii kúpeľníctva a ďalších turistických zaujímavostí Slovenska budú využívať najmodernejšie technológie. EXPO v Dubaji pre pandémiu koronavírusu z minulého roka preložili, uskutoční sa od 1. októbra 2021 do 31. marca 2022.Nevyhnutným nástrojom propagácie cestovného ruchu je podľa manažérky Slovakia Travel digitálny marketing v úzkej spolupráci s oblastnými a krajskými organizáciami cestovného ruchu."Pracujeme aj na vzniku dátového centra, čo je základom pre tvorbu modernej a presne cielenej stratégie cestovného ruchu," podotkla Ducká.O opätovné prilákanie zahraničných návštevníkov na Slovensko, ktorých počet pre koronakrízu výrazne klesol, sa usilujú aj zahraničné zastúpenia v Českej republike, Poľsku, Maďarsku a Rusku, ktoré prezentujú Slovensko ako cieľovú turistickú destináciu."Slovakia Travel komunikuje aj s krajinami V4, kde plánujeme spoločné kampane na vzdialených trhoch, najbližšie to bude, napríklad, roadshow v Izraeli, ktorú zo spoločného rozpočtu organizuje Slovensko," poznamenala Ducká.K tráveniu oddychu doma má inšpirovať prvá taktická kampaň "Dovolenka na Slovensku - dobrý nápad". Jej cieľom je podľa Slovakia Travel pomôcť domácemu cestovnému ruchu prežiť ťažké obdobie, vrátiť turistov a ukázať, že na Slovensku môžu stráviť plnohodnotnú dovolenku.Prispieť k tomu mali aj letné vlaky v spolupráci so Železničnou spoločnosťou Slovensko.Slovakia Travel začala fungovať od 1. apríla 2021, z plánovaných sto zamestnancov má zatiaľ viac ako dvadsať, ich počet priebežne zvyšuje podľa potreby. Na svoju prevádzku a aktivity bude mať k dispozícii takmer 14 miliónov eur ročne.