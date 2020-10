Hurikán Zeta zoslabol v USA na tropickú búrku, zahynuli dve osoby (video)

Búrka naberá na rýchlosti

Môže vyvolať záplavy

29.10.2020 (Webnoviny.sk) - Juh Spojených štátov amerických bičuje tropická búrka Zeta. Úrady vydali varovania pred živlom pre viac ako 32 miliónov obyvateľov žijúcich v jej ceste k Atlantiku. Búrka si vyžiadala už najmenej dvoch mŕtvych a spôsobila výpadok elektriny u vyše 1,9 milióna odberateľov na juhu USA, informuje televízia CNN.Väčšinu výpadkov elektriny hlásia z Louisiany, odkiaľ je aj prvé spomínané úmrtie. V stredu tam guvernér oznámil smrť 55-ročného muža, ktorého zabil elektrický prúd zo strhnutého elektrického vedenia. Policajný náčelník John Miller z polície v Biloxi v Mississippi zase pre televíziu WLOX uviedol, že našli telo osoby a toto úmrtie spájajú s búrkou.Zeta dosiahla americkú pevninu v stredu v Louisiane ako hurikán druhej kategórie. Odvtedy zoslabla na tropickú búrku, ktorú ráno sprevádzal vietor s rýchlosťou zhruba sto kilometrov za hodinu. Búrka naberá na rýchlosti - pohybuje sa rýchlosťou 62 kilometrov za hodinu, a podľa Národného centra pre hurikány (NHC) by mala počas štvrtka ešte zrýchliť. Atlantický oceán by mala dosiahnuť vo štvrtok v noci.Búrka si zrejme udrží intenzitu aj silný vietor. Očakáva sa, že by mohla priniesť prudký nárazový vietor, izolované tornáda a silný dážď, ktorý by mohol vyvolať náhle záplavy.Zeta je 27. búrka tohtoročnej atlantickej hurikánovej sezóny, ktorá priniesla na juh USA niekoľko silných búrok a hurikánov.