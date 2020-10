Vláda narúša imidž dobrovoľníctva, zmluvy pri plošnom testovaní majú byť podľa Zákonníka práce

Znaky závislej práce

Usmernenie narúša imidž dobrovoľníctva

Pri dohode nutná registrácia v sociálnej poisťovni

29.10.2020 - Samosprávy by mali s administratívnymi pracovníkmi počas celoplošného testovania uzatvárať zmluvy podľa Zákonníka práce. Žiadajú ich o to splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl a predsedníčka Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií Alžbeta Brozmanová Gregorová.Činnosť administratívnych pracovníkov pri testovaní, za ktorú majú dostať odmenu, podľa nich vykazuje všetky znaky závislej práce. Giertl a Brozmanová Gregorová to uviedli v spoločnom vyhlásení.Zdôrazňujú, že Zákon o dobrovoľníctve stanovuje ako jeden zo základných atribútov dobrovoľníckej činnosti jej vykonávanie bez nároku na finančnú odmenu. „Zároveň je všeobecne prijímanou zásadou, že dobrovoľník nesmie suplovať úlohy, ktoré má plniť osoba v pracovnoprávnom vzťahu. V súčasných usmerneniach sa uvádza, že samospráva, ktorá uzatvorí zmluvu o dobrovoľníckej činnosti, poskytne dobrovoľníkovi príspevok na úhradu nevyhnutných výdavkov na miesto vykonávania dobrovoľníckej činnosti vo výške 100 eur za každý deň riadneho vykonávania dobrovoľníckej činnosti podľa Zmluvy o dobrovoľníctve zákona o dobrovoľníctve,“ doplnili v spoločnom vyhlásení.Usmernenie podľa nich narúša imidž dobrovoľníctva v očiach verejnosti, je proti jeho základným princípom a je v zásade obchádzaním Zákonníka práce. Ako dodali, dáva tak návod do budúcnosti iným subjektom na celom Slovensku, ako obchádzať zákon o dani z príjmov a odvodové zákony.Na výzvu reagoval aj prezident Únie miest Slovenska (ÚMS) Richard Rybníček. Konštatoval, že navrhnuté riešenie o tom, že administratívni pracovníci budú s celoplošným testovaním pomáhať na dohodu o dobrovoľníckej činnosti, nie je ideálne. Ako však dodal, treba si uvedomiť celkový kontext situácie, za ktorej sa zmluvy uzatvárajú. „Chápeme obavy zo zneužívania dobrovoľníckych zmlúv v neskoršej praxi, avšak, na to slúžia rôzne kontrolné mechanizmy, ktoré by mali takéto snahy odhaliť. V návrhu zmluvy sa jednoznačne uvádza, že ide o plnenie, ktoré sa vykonáva a poskytuje na základe uznesenia vlády SR a je zrejmé, že ide výlučne o zabezpečenie tejto výnimočnej logistickej operácie,“ vysvetlil Rybníček.Pôvodne mali pracovníci pomáhať pri celoplošnom testovaní na dohodu o vykonaní práce. Pri tomto druhu dohody by však bola nutná registrácia v zdravotnej a sociálnej poisťovni. Prezident ÚMS Richard Rybníček sa preto v stredu 28. októbra na rokovaní vlády dohodol s ministrom obrany Jaroslavom Naďom (OĽaNO) na vykonávaní pomoci cez dohodu o dobrovoľníckej činnosti.Na Slovensku bude v sobotu 31. októbra a nedeľu 1. novembra od 7:00 do 22:00 celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19.