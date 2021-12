Húska odchytal svoj prvý zápas v NHL. Má pred sebou svetlú budúcnosť, hovorí Trouba (video)

Húska bol v prvej tretine skvelý









Tatar nebodoval, Sekera s asistenciou









SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.12.2021 (Webnoviny.sk) - Dvadsaťštyriročný zvolenský rodák Adam Húska sa stal piatym slovenským brankárom so štartom v zámorskej hokejovej NHL. Debut v kanadsko-americkej profilige vo farbách tímu New York Rangers mu však nevyšiel podľa predstáv, keďže v domácom súboji "jazdcov" v slávnej hale Madison Square Garden inkasoval sedem gólov pri prehre 3:7.Rangers povolali Húsku z Hartfordu v AHL počas ostatného víkendu po zranení Rusa Igora Šesťorkin. V utorok na ľade Chicaga kryl chrbát Rusovi narodenému v Bulharsku Alexandarovi Georgievovi, v stredajšom domácom súboji proti ofenzívnemu Coloradu sa dočkal debutu v NHL."V prvej tretine bol skvelý. Súper mal 19 striel a predviedol viacero dôležitých zákrokov. Tento duel sme prehrali ako tím," povedal kouč Gerrard Gallant podľa webu denníka The New York Post. Domáci po prvej tretine viedli 2:1, Colorado však v druhej nasúkalo "jazdcom" päť gólov.V tretej tretine potom domáci skorigovali na 3:6, ale posledné slovo mal hosťujúci Mikko Rantanen, ktorý v stredu aj otváral gólový účet stretnutia. Víťazná šnúra Newyorčanov sa tak skončila na čísle sedem.Newyorčania domov pricestovali skoro ráno v deň zápasu, nemali tak dostatok času na oddych."Bola to pre ťažká situácia hrať dva dni po sebe ešte aj s presunom," vyhlásil obranca Jacob Trouba a na adresu slovenského gólmana pokračoval: "Mal viacero veľmi dobrých zákrokov. Nechali sme ho však tom, keď sme súpera pustili do množstva dobrých šancí. Myslím si, že má pred sebou svetlú budúcnosť. Môžem povedať, že je to kvalitný brankár, zvládol to dobre."Húska v stredu predviedol dovedna 32 úspešných zákrokov, spolu na neho smerovalo až 39 pokusov. V NHL pred ním spomedzi Slovákov chytali aj Ján Lašák, Rastislav Staňa a Peter Budaj, v profilige aktuálne stále pôsobí aj Jaroslav Halák. Ten v stredajšom domácom súboji Vancouveru Canucks pri triumfe 2:1 po samostatných nájazdoch kryl chrbát Thatcherovi Demkovi.V stredu do diania v NHL zasiahli aj ďalší Slováci. Za New Jersey Devils pri domácom triumfe nad Philadelphiou Flyers 3:0 nebodoval útočník Tomáš Tatar. Dallasu Stars nepomohla asistencia obrancu Andreja Sekera v súboji na ľade Vegas Golden Knights, "hviezdy" prehrali tesne 4:5.