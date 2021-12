Osemfinále bez Barcelony prvýkrát od roku 2004, Xavi: Realita

Futbalová Liga majstrov spoznala v stredu všetkých osemfinalistov, FC Barcelona však medzi nimi nie je. Katalánsky veľkoklub prehral na pôde Bayernu Mníchov hladko 0:3 a v E-skupine obsadil tretiu priečku za stopercentnými Bavormi a druhou Benficou Lisabon.





Barcelona si nezahrá vyraďovaciu časť najprestížnejšej európskej súťaže premiérovo od sezóny 2003/2004. Vtedy do Ligy majstrov ani nepostúpila a po 6. mieste v domácej súťaži spadla do Pohára UEFA, kde sa jej do cesty priplietol v 1. kole Púchov a v pamätnom súboji pre považský klub s ním 24. septembra 2003 v Trnave remizovala 1:1. V odvete uspela 8:0 a konečnou sa jej vtedy stalo osemfinále proti Celticu Glasgow.Priamo zo skupiny Ligy majstrov nepostúpili Katalánci naposledy v roku 2000. Nad ich sily boli vtedy AC Miláno a Leeds United. V semifinále Pohára UEFA potom vypadli s Liverpoolom. "Boli lepší ako my, prevyšovali nás. Snažili sme sa ich presovať a brať im lopty, no rýchlo nám ukázali svoju silu a prevzali duel pod kontrolu. Začíname novú éru, od nuly. Musíme tvrdo pracovať, Barcelonu dostali do tejto situácie mnohé veci. Toto je naša realita. Nemôžem povedať nič iné," skonštatoval po prehre s Bayernom tréner Barcelony Xavi Hernandez podľa uefa.com a agentúry AP.Výhovorky nehľadal ani kapitán Kataláncov Sergio Busquets, ktorý vie, že zápas na vyprázdnenom štadióne v Mníchove o osude Barcelončanov nerozhodol. "Sme samozrejme veľmi frustrovaní. Za túto situáciu si môžeme sami. Keby sme mali viac bodov, neboli by sme v nej. Nehrali sme dobre prvé dve stretnutia," priznal.Jedným z trojice strelcov Bayernu bol aj Thomas Müller, ktorý tak zaznamenal 50. gól v Lige majstrov. Túto métu dosiahol v súťaži ako prvý Nemec. "Je to pekné, ale mám pred sebou ešte pár futbalových zápasov. Môj gól bol klasika, hlavička po centri Roberta Lewandowského. Je vidno, že tento tím sa dokáže proti Barcelone vždy nabudiť," povedal Müller.Spokojnosťou po stretnutí mohol sršať aj tréner Bavorov. "Hrali sme proti súperovi s veľkým menom. Napriek tomu sme mu nič nedovolili, dominovali sme," skonštatoval Julian Nagelsmann.