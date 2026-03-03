|
Utorok 3.3.2026
Meniny má Bohumil, Bohumila
Husqvarna predstavuje dve robotické kosačky s technológiou AI Vision
Nová generácia bezdrôtových kosačiek Husqvarna prináša pokročilú technológiu AI Vision do záhrad bežných domácich užívateľov. S viac ako štyrmi miliónmi inštalovaných robotických kosačiek po celom ...
Zdieľať
3.3.2026 (SITA.sk) - Nová generácia bezdrôtových kosačiek Husqvarna prináša pokročilú technológiu AI Vision do záhrad bežných domácich užívateľov. S viac ako štyrmi miliónmi inštalovaných robotických kosačiek po celom svete teraz Husqvarna ponúka prémiové špičkové kosenie pre viac trávnikov než kedykoľvek predtým – bez ohraničujúcich vodičov a zložitej inštalácie.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Husqvarna predstavuje dve robotické kosačky s technológiou AI Vision © SITA Všetky práva vyhradené.
