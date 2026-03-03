Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 3.3.2026
 Meniny má Bohumil, Bohumila
Husqvarna predstavuje dve robotické kosačky s technológiou AI Vision


Nová generácia bezdrôtových kosačiek Husqvarna prináša pokročilú technológiu AI Vision do záhrad bežných domácich užívateľov. S viac ako štyrmi miliónmi inštalovaných robotických kosačiek po celom ...



1280x840_xs 227405 676x444 3.3.2026 (SITA.sk) - Nová generácia bezdrôtových kosačiek Husqvarna prináša pokročilú technológiu AI Vision do záhrad bežných domácich užívateľov. S viac ako štyrmi miliónmi inštalovaných robotických kosačiek po celom svete teraz Husqvarna ponúka prémiové špičkové kosenie pre viac trávnikov než kedykoľvek predtým – bez ohraničujúcich vodičov a zložitej inštalácie.


Nové modely, vyrobené v Európe, kombinujú viac ako 30 rokov skúseností s robotickým kosením s novými inováciami v oblasti detekcie prekážok a vyhýbania sa im, a to vďaka integrovanej kamere a intuitívnemu ovládaniu.

"Ako svetový líder v oblasti robotického kosenia sme našu osvedčenú a oceňovanú technológiu pretavili do novej generácie modelov – navrhnutých tak, aby kvalita a inovácie Husqvarny boli dostupné viacerým majiteľom záhrad ako doteraz," hovorí Sebastián Fongus, Automower® špecialista v spoločnosti Husqvarna Slovensko.

Technológia AI vision – kosačka, ktorá vidí a rozumie vašej záhrade


Nová generácia robotických kosačiek Husqvarna je vybavená vstavanými kamerami a technológiou umelej inteligencie, ktorá rozpoznáva prekážky v reálnom čase a dokáže sa im vyhnúť. Keď kosačka identifikuje prekážku, napríklad hračku alebo záhradné náradie, spomalí alebo zmení trasu. Umožňuje tiež efektívny pohyb a plné pokrytie aj v oblastiach so slabým satelitným signálom, napríklad pod stromami alebo v blízkosti budov. Kým kosačka vidí trávu, pokračuje v kosení. Výsledkom je plynulá, neprerušovaná prevádzka s minimálnym rizikom kolízií či zbytočných zastavení.

Korekčné dáta sa prenášajú prostredníctvom služby Husqvarna Cloud, čo umožňuje plne bezdrôtovú inštaláciu. Vyžaduje sa iba stabilné Wi-Fi pripojenie na celej ploche trávnika a aplikácia Husqvarna Automower® Connect.

Pohodlie pre každodenné záhradkárčenie


Prostredníctvom aplikácie Automower® Connect môžu používatelia plánovať kosenie, sledovať stav kosačky a ovládať jednotlivé oblasti pomocou funkcie Automower® Zone Control. Táto funkcia uľahčuje vytváranie pracovných zón s rôznymi vzormi kosenia alebo zabraňuje koseniu v určitých oblastiach – ideálne pre ihriská či záhony.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Husqvarna predstavuje dve robotické kosačky s technológiou AI Vision © SITA Všetky práva vyhradené.

