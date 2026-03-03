Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

03. marca 2026

Policajná inšpekcia zadržala viacero bývalých vyšetrovateľov NAKA z okolia Jána Čurillu



Podľa Aktualít sú medzi nimi Pavol Ďurka, Branislav Dunčko, Roman Staš či Alžbeta Farkašová, ktorá doteraz stíhaná nebola.



Policajná inšpekcia zadržala viacero bývalých vyšetrovateľov NAKA z okolia Jána Čurillu

Podľa ich advokáta Petra Kubinu si prišla po vyšetrovateľov „armáda kukláčov“. Pre Aktuality povedal, že Ďurku prišli zadržať ku škôlke, kam bol bol odniesť malú dcéru.

Pavol Ďurka a Branislav Dunčko čelia spolu trestnému stíhaniu v prípade zneužívania právomoci. Obžalobu pre vážne procesné chyby nedávno odmietol sudca mestského súdu.

Ďurka je stíhaný aj v kauze takzvaných technických spisov. Farkašová doteraz stíhaná nebola. Po reorganizácii a zániku NAKA skončila na okresnom policajnom riaditeľstve.

Policajná inšpekcia pri rannej akcii Kajúcnik zadržala celkovo deväť ľudí – siedmich zároveň aj obvinila a uviedla, že medzi nimi sú štyria súčasní, dvaja bývalí policajti a jedna civilná osoba. Vyšetrovatelia z okolia Jána Čurillu a prokurátor Michal Šúrek sú obvinení z vydierania a zneužívania právomocí verejného činiteľa.

Zatiaľ známymi zadržanými sú bývalí vyšetrovatelia NAKA Pavol Ďurka, Branislav Dunčko, Roman Staš a Alžbeta Farkašová, ktorá doteraz obvinená nebola. Rovnako zadržaný je aj prokurátor Michal Šúrek.

Polícia dodala, že okrem obvinených boli zadržané aj dve podozrivé osoby a akcia prebiehala na území Bratislavského, Nitrianskeho a Banskobystrického kraja. Ďalšie informácie nezverejnila.

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok tvrdí, že v prípade zadržaných vyšetrovateľov a prokurátora Šúreka ide o závažné podozrenia. „Ak sa potvrdí, že niekto zneužil uniformu, svoju právomoc alebo dôveru štátu, musí niesť plnú zodpovednosť bez ohľadu na svoje postavenie,“ dodal.

.


