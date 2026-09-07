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Husqvarna predstavuje novú generáciu reťazových píl
Tagy: Píla PR Reťazová píla
Švédska Husqvarna predstavuje hneď päť noviniek. Švédska Husqvarna, ktorá sa vývoju motorových píl venuje ako priekopník odboru, predstavuje hneď päť noviniek - a prvýkrát tak súčasne ...
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7.9.2026 (SITA.sk) - Švédska Husqvarna predstavuje hneď päť noviniek.
Švédska Husqvarna, ktorá sa vývoju motorových píl venuje ako priekopník odboru, predstavuje hneď päť noviniek – a prvýkrát tak súčasne posúva latku v segmente domácich akumulátorových píl aj v profesionálnej triede.
Pre majiteľov záhrad je určená nová trojica akumulátorových píl postavená na jednotnom 36V systéme Husqvarna – jedna batéria teda poháňa aj ďalšie náradie značky. Základný model Husqvarna 215i je najľahšou 36V pílou v ponuke a vďaka presnej lište a vysokej reznej rýchlosti je ideálna na prerezávanie ovocných stromov a údržbu porastov. Modely Husqvarna 230i a Husqvarna 242i sa zameriavajú na náročnejšie práce: úpravu záhrady, prípravu palivového dreva či občasné výruby. Všetky tri píly spája nízka hladina hluku, ergonomická konštrukcia a bezúdržbový bezkefkový motor.
V profesionálnej lige prináša Husqvarna dve technologické premiéry. Model Husqvarna 564 XP® je prvou pílou značky so vstrekovaním paliva – v kompaktnej konštrukcii triedy 50 ccm ponúka výkon porovnateľný so strojmi o triedu vyššie, okamžitú akceleráciu a nízke vibrácie pre dlhé pracovné zmeny. Akumulátorová Husqvarna 550i XP® zase dokazuje, že batériový pohon už výkonovo konkuruje benzínu: podľa zvoleného akumulátora funguje buď ako ľahký, agilný nástroj, alebo ako plnohodnotná náhrada päťdesiatkubíkovej píly. Obe novinky sú dostupné aj vo verziách s vyhrievanými rukoväťami – pri akumulátorovej píle ide o svetové prvenstvo.
Nech už ide o starostlivosť o vlastnú záhradu, alebo profesionálnu prácu v lesoch a korunách stromov, smer je zrejmý: rezanie je dnes tichšie, efektívnejšie a šetrnejšie k používateľovi aj okoliu.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Husqvarna predstavuje novú generáciu reťazových píl © SITA Všetky práva vyhradené.
Švédska Husqvarna, ktorá sa vývoju motorových píl venuje ako priekopník odboru, predstavuje hneď päť noviniek – a prvýkrát tak súčasne posúva latku v segmente domácich akumulátorových píl aj v profesionálnej triede.
Pre majiteľov záhrad je určená nová trojica akumulátorových píl postavená na jednotnom 36V systéme Husqvarna – jedna batéria teda poháňa aj ďalšie náradie značky. Základný model Husqvarna 215i je najľahšou 36V pílou v ponuke a vďaka presnej lište a vysokej reznej rýchlosti je ideálna na prerezávanie ovocných stromov a údržbu porastov. Modely Husqvarna 230i a Husqvarna 242i sa zameriavajú na náročnejšie práce: úpravu záhrady, prípravu palivového dreva či občasné výruby. Všetky tri píly spája nízka hladina hluku, ergonomická konštrukcia a bezúdržbový bezkefkový motor.
V profesionálnej lige prináša Husqvarna dve technologické premiéry. Model Husqvarna 564 XP® je prvou pílou značky so vstrekovaním paliva – v kompaktnej konštrukcii triedy 50 ccm ponúka výkon porovnateľný so strojmi o triedu vyššie, okamžitú akceleráciu a nízke vibrácie pre dlhé pracovné zmeny. Akumulátorová Husqvarna 550i XP® zase dokazuje, že batériový pohon už výkonovo konkuruje benzínu: podľa zvoleného akumulátora funguje buď ako ľahký, agilný nástroj, alebo ako plnohodnotná náhrada päťdesiatkubíkovej píly. Obe novinky sú dostupné aj vo verziách s vyhrievanými rukoväťami – pri akumulátorovej píle ide o svetové prvenstvo.
Nech už ide o starostlivosť o vlastnú záhradu, alebo profesionálnu prácu v lesoch a korunách stromov, smer je zrejmý: rezanie je dnes tichšie, efektívnejšie a šetrnejšie k používateľovi aj okoliu.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Husqvarna predstavuje novú generáciu reťazových píl © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Píla PR Reťazová píla
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