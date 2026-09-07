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07. septembra 2026

Putin už stanovil najmenej 15 termínov na dobytie Doneckej oblasti. Pri súčasnom tempe by Rusom nestačil ani rok 2032


Tagy: Donecká oblasť Ruská armáda Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine

Ruské jednotky v auguste 2026 postupovali v Doneckej oblasti priemerne o 2,36 kilometra štvorcového denne. Ruská armáda by pri súčasnom tempe postupu potrebovala na obsadenie zvyšku



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aptopix_ukraine_russia_09016 cb84664e0c5640cebc4c1f701f731463 scaled 1 676x451 7.9.2026 (SITA.sk) - Ruské jednotky v auguste 2026 postupovali v Doneckej oblasti priemerne o 2,36 kilometra štvorcového denne.


Ruská armáda by pri súčasnom tempe postupu potrebovala na obsadenie zvyšku Doneckej oblasti viac ako šesť rokov. Podľa výpočtu amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) by sa jej to podarilo až 2. októbra 2032. Analytici však zdôrazňujú, že nejde o predpoveď skutočného dobytia regiónu a nie je isté, či je Rusko vôbec schopné celú oblasť obsadiť.

Ruské jednotky v auguste 2026 postupovali v Doneckej oblasti priemerne o 2,36 kilometra štvorcového denne. Pod ukrajinskou kontrolou zostáva približne 19 percent územia. Ak by sa tempo nezmenilo, obsadenie zvyšku oblasti by podľa ISW trvalo až do jesene 2032.

Významné prekážky


Výpočet však nezohľadňuje všetky prekážky, ktoré ruskú armádu čakajú. Jednou z najvýznamnejších je ukrajinský „pás pevností“ zahŕňajúci Sloviansk, Kramatorsk, Družkivku a ďalšie mestá. Ruské jednotky by museli absolvovať vyčerpávajúce mestské boje, kým by mohli pokračovať cez otvorenejší terén.

Podľa ISW je pritom ruský prezident Vladimir Putin presvedčený, že jeho armáda dokáže celú Doneckú oblasť obsadiť do konca roka 2026. Analytici považujú tento termín za nereálny. Ruské jednotky bojujú o Kosťantynivku od októbra 2025, no ani po jedenástich mesiacoch mesto nedobyli. K Sloviansku, Kramatorsku a Družkivke sa zatiaľ ani nedostali.

Putinove nereálne očakávania


Od začiatku rozsiahlej invázie Putin podľa ISW stanovil najmenej 15 termínov na obsadenie celej Doneckej oblasti. Ruská armáda nesplnila ani jeden z nich.

Analytici pripúšťajú, že k Putinovým nereálnym očakávaniam môžu prispievať nepravdivé alebo zveličené hlásenia ruského vojenského velenia. Takzvané „pekné hlásenia“ môžu podľa ISW vytvárať skreslený obraz situácie na fronte a posilňovať presvedčenie Kremľa, že Rusko dokáže dosiahnuť svoje ciele bez ústupkov pri rokovaniach.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už skôr uviedol, že otázka Donbasu zostáva jednou z kľúčových tém rokovaní o ukončení vojny. Rusko sa podľa neho usiluje obsadiť región, a preto má územná otázka zásadný význam pre prípadné ďalšie dohody.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine





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Zdroj: SITA.sk - Putin už stanovil najmenej 15 termínov na dobytie Doneckej oblasti. Pri súčasnom tempe by Rusom nestačil ani rok 2032 © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Donecká oblasť Ruská armáda Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
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