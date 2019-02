Husté sneženie a mrazy trápia aj Britániu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Londýn 1. februára (TASR) - Stovky britských vodičov strávili noc zo štvrtka na piatok uväznení v autách, alebo sa v dôsledku mimoriadne silného sneženia ukryli do škôl či pohostinstiev. Informovala o tom agentúra AP.Rekordne najnižšiu teplotu - mínus 15,4 stupňov Celzia - zaznamenali v noci na území Škótska. Ide o najnižšiu teplotu nameranú v Británii od roku 2012.Taktiež obyvatelia Londýna, v ktorom počas roka prevláda mierne počasie, sa v piatok prebudili do snehom pokrytého mesta. Polícia preto vyzvala motoristov, aby - pokiaľ to nebude nevyhnutné - nejazdili.V oblasti juhozápadného Anglicka zablokovalo husté sneženie cesty. Viac než 100 ľudí tak muselo prečkať noc v hostinci Jamaica Inn. Toto zariadenie z 18. storočia sa nachádza v dedine Bolventor, grófstvo Cornwall, a preslávil ho román britskej prozaičky Daphne du Maurierovej.Sneženie a mráz skomplikoval cestnú i železničnú dopravu v takmer celom Spojenom kráľovstve a úrady preto vyzvali obyvateľov, aby skôr, než sa vydajú na cestu, skontrolovali prípadné meškania či rušenie liniek.Vo Walese vyhlásili snehové prázdniny vo viac ako 400 školách. Školy zatvárajú aj inde v Anglicku vrátane grófstva Cornwall, uviedla stanica BBC.Výstraha meteorológov pred snežením sa vzťahuje na niektoré časti juhovýchodného Anglicka; ľad a sneh pokryl taktiež sever a východ Škótska, ako aj niektoré oblasti v Anglicka a Walesu.Desiatky letov zrušili taktiež britské aerolínie British Airways na medzinárodnom letisku Heathrow.