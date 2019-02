OĽaNO: Dialničiari chystajú vypovedanie zmluvy na D1 s tunelom Višňové

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavol Ďurčo Foto: TASR - Pavol Ďurčo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. februára (TASR) – Opozičné hnutie OĽaNO tvrdí, že Národná diaľničná spoločnosť (NDS) sa už pripravuje na vypovedanie zmluvy a hľadanie nového zhotoviteľa úseku D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala. Uviedol to v piatok na tlačovej konferencii poslanec hnutia Ján Marosz.Marosz vidí momentálne dva scenáre vývoja tejto stavby. Jedným z nich je dokončenie súčasným konzorciom Salini Impregilo a Dúha. Konzorcium podľa experta OĽaNO na dopravu Jiřího Kubáčka chce tunel dokončiť, ale od štátu si pýta približne 100 miliónov eur nad rámec zmluvy.upozornil Kubáček.Druhou možnosťou je podľa Marosza dokončenie novým zhotoviteľom. Ak by sa zmluva s novým zhotoviteľom stihla podpísať ešte do konca roka, stavba by podľa Kubáčka mohla byť dokončená v roku 2023.skonštatoval Kubáček, podľa ktorého by sa tak stavba výrazne predražila.Marosz podotkol, že podľa informácií OĽaNO sa už diaľničná spoločnosť pripravuje na vypovedanie zmluvy.zdôraznil.Zároveň vyhlásil, že hnutie chce vidieť profesionálne posúdenie oboch scenárov.dodal Marosz.