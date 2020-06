Hutnícke fabriky zachráni iba prísnejšia politika Únie, Kremský hovorí o neférovej konkurencii

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.6.2020 (Webnoviny.sk) - Hutnícke fabriky na Slovensku môžu pred prudkým poklesom výroby a prepúšťaním zachrániť iba prísnejšie opatrenia Európskej únie (EÚ) , najmä ekologické clá voči dovozu ocele z tretích krajín. To je totiž základný predpoklad oživenia dopytu a cien na trhu s oceľovými produktmi.V reakcii na medializované informácie o problémoch v spoločnostiach U.S. Steel Košice a Železiarne Podbrezová to uviedol predseda výboru NR SR pre hospodárske záležitosti Peter Kremský ( OĽANO ). Pre pokles odbytu v nich hrozí zánik tisícov pracovných miest.Kríza oceliarskeho priemyslu sa v Európe v posledných mesiacoch prejavuje veľmi tvrdo. Potvrdzovať to má to aj nedávne odstavenie druhej vysokej pece v Košiciach, takže už naplno funguje iba posledná."Dôvodom je najmä neférová konkurencia ázijských dovozcov, ktorí nemusia dodržiavať rovnaké opatrenia na ochranu životného prostredia, ako európski producenti. Dokážu preto vyrábať oceľ podstatne lacnejšie a zaplaviť ňou globálny trh," poukazuje najsilnejšia vládna strana. Keďže USA dovoz ocele obmedzili, tlačia ju do Európy.