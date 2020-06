Ruských diplomatov spájaných s kauzou plánovaného útoku jedom vyhostili z Česka

Vnútorný boj medzi Rusmi

Tajný mal priniesť ricín

5.6.2020 (Webnoviny.sk) - Česká republika vyhostila zamestnancov ruského veľvyslanectva v súvislosti s kauzou okolo údajného plánovaného útoku jedom ricín na českých politikov.Podľa premiéra Andreja Babiša je kauza vymyslená a diplomati sú autormi falošného listu, kde sa o útoku, ktorého cieľom mali byť pražský primátor Zdeněk Hřib, starosta Prahy 6 Ondřej Kolář a starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný, píše. Informoval o tom spravodajský portál Novinky.cz.Babiš v piatok na tlačovej konferencii oznámil, že dôkazy Bezpečnostnej informačnej služby (BIS) poukazujú na to, že celá kauza vznikla "v dôsledku vnútorného boja medzi zamestnancami zastupiteľského úradu Ruskej federácie v Prahe".Jeden z nich podľa českého predsedu vlády úmyselne poslal vymyslenú informáciu o plánovanom útoku, v dôsledku čoho sa následne skomplikovali vzťahy medzi oboma krajinami."Máme záujem o dobré vzťahy so všetkými krajinami, ale sme zvrchovaný štát a takéto akcie na našom území nie sú prijateľné," dodal.Česko sa celú situáciu podľa ministra zahraničných vecí Tomáša Petříčka snažilo riešiť diplomatickou cestou. "To nakoniec nebolo možné. Prístup Ruskej federácie nám nedáva inú možnosť, než vyhostenie diplomatických zástupcov," vysvetlil šéf českej diplomacie.Ruské veľvyslanectvo označilo vyhostenie za "vykonštruovanú provokáciu". Krok podľa neho "svedčí o nezáujme Prahy normalizovať rusko-české vzťahy", ktoré sa v ostatnom čase zhoršili.Týždenník Respekt koncom apríla priniesol správu, že do Českej republiky pricestoval pracovník tajných ruských služieb, ktorý mal údajne so sebou ricín.České bezpečnostné zložky jeho prítomnosť podľa Respektu vyhodnotili ako bezpečnostné riziko pre spomínaných troch politikov, ktorí sú voči Rusku v niektorých ohľadoch dlhodobo kritickí. Všetci traja sú v tejto súvislosti stále pod policajnou ochranou.