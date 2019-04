Hvezdáreň v Nitre ponúka v apríli sledovanie Mesiaca i hviezd

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Daniel Veselský Ilustračná snímka. Foto: TASR/Daniel Veselský

Nitra 12. apríla (TASR) – Pozorovanie kráterov Mesiaca i hviezd v súhvezdí Orión a Veľký voz pripravila pre svojich návštevníkov hvezdáreň v nitrianskom Krajskom osvetovom stredisku (KOS). V piatok večer budú sledovať napríklad 154 kilometrov široký kráter Ptolemaios a ďalšie útvary na mesačnom povrchu.Aprílové sledovanie večernej oblohy sa zameria aj na hviezdu Betelgeuse zo súhvezdia Orión. „Ide o jednou z najväčších známych hviezd, s polomerom približne 1400-krát väčším ako Slnko. Je to červený nadobor a aj keď je starý asi len osem miliónov rokov, nachádza sa už vo svojej záverečnej fáze života a nakoniec skončí ako supernova, ktorá keď vybuchne, tak to budeme vidieť aj u nás na Zemi,“ uviedla Jana Ondrušková z KOS.Záujemcovia o astronómiu okrem toho budú môcť vidieť aj hviezdokopu Plejády, zo súhvezdia Býka a tiež hviezdu Sírius, ktorá je najjasnejšou hviezdou na nočnej oblohe. „Ukážeme si aj to, ktoré hviezdy tvoria asterizmus s názvom Zimný šesťuholník či veľké písmeno G alebo zimný trojuholník. A pre záujemcov, ktorí to ešte u nás nestihli, stále máme k dispozícii aj možnosť otestovania si ostrosti svojho zraku na dvojhviezde Mizar-Alkor. Tá je súčasťou Veľkého voza, ktorý u nás nikdy nezapadá. A pomocou Veľkého voza si ukážeme, ako veľmi ľahko je možné nájsť Polárku, ktorá je presne na severe,“ doplnila Ondrušková.