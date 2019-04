Prehľad o filmových novinkách v slovenskej kinodistribúcii

Ilustračná snímka. Foto: TASR Štefan Puškáš Foto: TASR Štefan Puškáš

Bratislava 12. apríla (TASR) - Šesť noviniek zavítalo tento týždeň do slovenských kín. Je medzi nimi horor, akčné fantasy, romantická dráma, rozprávka od tvorcov Shreka i záver žltého cirkusu Dana Přibáňa.Láska medzi regálmi (r. Thomas Stuber) je film ovenčený Cenou Ekumenickej poroty z Berlinale 2018. Christian je bitkár a muž s pochybnou minulosťou, ktorý svojím zjavom pripomína pitbula. Jednu etapu má za sebou, druhú začína ako pomocná sila vo veľkosklade, kde je jeho najžiarivejšou perspektívou možnosť obsluhovať vysokozdvižný vozík. Pre niekoho, kto sotva zvláda svoj vlastný život a vegetuje na sociálnom dne, je aj toto veľká výzva. Christiana sa ujíma veterán Bruno a zasväcuje ho do mikrokozmu, v ktorom sa žije podľa špecifických pravidiel. Počas jednej prestávky stretáva Christian prostorekú a očarujúcu Marion z oddelenia lahôdok.Cyntoryn zvieratiek (Kevin Kölsch, Dennis Widmyer) je adaptáciou rovnomenného hororu Stephena Kinga. Doktor Louis Creed (Jason Clarke) sa s rodinou presťahoval do veľkého domu na okraji lesa. V ňom sa ukrýva cintorín domácich zvierat, na ktorom miestne deti pochovávajú svoje domáce zvieratká, ktoré zomreli prirodzenou smrťou alebo sa stali obeťami rušnej cesty pretínajúcej mestečko. Louis sa k smrti stavia pragmaticky ako k definitívnemu koncu života, jeho žena Rachel (Amy Seimetz) má po hrôzostrašných zážitkoch z detstva s témou smrti obrovské problémy a je pre ňu veľmi dôležité pred "vedomým konečnosti" ochrániť svoje dve deti. Keď sused, Jud Crandall (John Lithgow), nájde ležať pri ceste mŕtvu mačku ich dcéry Ellie, rodičia zrazu nevedia, ako to dcére vysvetliť. Je to práve Jud, kto Louisovi poradí, že keď mačku čo najskôr pochovajú na zvieracom cintoríne, nebudú jej musieť povedať vôbec nič. Mačka sa však vráti. Trochu iná, divokejšia, nebezpečnejšia.Do kín sa vracia temný hrdina Hellboy (r. Neil Marshall). Rohatý cynik sa po hlavičkou ÚPVO (Úradu pre paranormálny výskum a obranu) vydáva do Londýna, kam sa zo záhrobia vrátila obávaná čarodejnica Nimue. Tá potrebuje nabrať silu, pretože v dávnych dobách ju zabil samotný kráľ Artuš a kusy jej rozštvrteného tela ukryl v rôznych častiach Anglicka. Hellboy teraz musí zabrániť, aby Nimue na svet ľudí zoslala smrtiacu morovú ranu.Od 11. apríla je v kinách aj český dokumentárny film, roadmovie Trabantem tam a zase zpátky. Končí sa posledná veľká cesta žltej výpravy naprieč kontinentmi. V tíme tentoraz nie je žena a putovanie pod taktovkou cestovateľa Dana Přibáňa naberá na obrátkach. Žltý cirkus ide z Indie až domov. Prekonáva Himaláje, diktatúry aj výškové rekordy a stíha aj utekať pred políciou. Česko-slovensko-poľská posádka bojuje so všetkými nástrahami s čiernym humorom a sebairóniou.Romantický film After: Bozk nakrútila Jenny Gage podľa knižného bestselleru Anny Todd. Hlavná hrdinka Tessa je slušne vychované dievča, ktoré randí s milým, spoľahlivým chlapcom. V živote má jasný cieľ, ambície a matku, ktorá dohliada, aby to tak zostalo. Lenže hneď v prvý deň na vysokoškolskom internáte narazí na Hardina, chalana so strapatými hnedými vlasmi, sebavedomým britským prízvukom, s pírsingom v pere a ten jej nabúra všetky ideály, v ktoré dovtedy verila.Fanúšikov animovaných filmov poteší Princ Krasoň (r. Ross Venokur), rozprávka od tvorcov Shreka a vtipný príbeh pre celú rodinu o odvážnych rozhodnutiach či pravej láske. Princa Krasoňa zlomyseľne zakliala zlá kráľovná. Odvtedy sa do neho každé dievča v kráľovstve beznádejne zaľúbi. Aby prelomil kliatbu a našiel pravú lásku, vydá sa na dobrodružnú cestu. Spoločnosť mu robí cudzinec Lenny, o ktorom ani netuší, že je to v skutočnosti dievča Lenore, prezlečené za chlapca a jediné dievča v krajine, na ktorú kliatba neplatí.