Hviezda Borussie Dortmund Erling Haaland má opäť svalové problémy, zápas s Hoffenheimom nedohral

Podstúpil detailné vyšetrenia

Dĺžka absencie nie je známa

24.1.2022 (Webnoviny.sk) - Nórsky futbalový útočník Erling Haaland z nemeckého klubu Borussia Dortmund má opäť svalové problémy.Dvadsaťjedenročný anglický rodák síce nastúpil v sobotu v domácom bundesligovom súboji proti Hoffenheimu (3:2), no na hracej ploche pobudol len do 63. minúty a potom nútene striedal.Pri odchode z ihriska sa zdalo, že ho trápia slabiny. Ešte predtým však elitného zakončovateľa ošetrovali v oblasti pravého kolena.Haaland v nedeľu a pondelok podstúpil detailné lekárske vyšetrenia. "Haaland má svalové problémy, čaká ho liečba a v najbližších dňoch ďalšie testy," informovalo v pondelok vedenie Borussie na oficiálnom webe klubu.Nórsky reprezentant v tejto sezóne už dvakrát nútene pauzoval pre problémy so svalstvom.Na prelome septembra a októbra 2021 vynechal tri stretnutia Dortmundu a dôvodom bolo zranenie v oblasti bedra, od záveru októbra do konca novembra vynechal ďalších sedem duelov Borussie.To, ako dlho bude Haaland pauzovať teraz, vedenie klubu nezverejnilo. "Prajeme mu, aby bol v poriadku čo najskôr a aby mohol robiť to, čo najviac miluje - strieľať góly za Dortmund," uviedlo vedenie Borussie.Dortmund čaká najbližší duel až v nedeľu 6. februára, keď sa predstaví doma proti Leverkusenu.V priebežnej bundesligovej tabuľke patrí klubu druhá priečka so šesťbodovým mankom na vedúci Bayern Mníchov.