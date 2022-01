Slovákov čaká na ME vo futsale kľúčový zápas, v hre o štvrťfinále ich udrží bodový zápis proti Poliakom

Obidva tímy sú zatiaľ bez bodu

24.1.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenskú reprezentáciu futsalistov po piatkovej vysokej prehre 1:7 s Rusmi v ich premiére na majstrovstvách Európy v Holandsku nastúpia v základnej C-skupine v utorok 25.1. o 20.30 h proti Poliakom a ak chcú ešte pomýšľať na postup do štvrťfinále, musia v tomto amsterdamskom súboji bodovať.Obaja súperi sú pred vzájomným zápasom bez bodu, keďže Poliaci v piatok podľahli Chorvátom 1:3."Je to pre nás kľúčový zápas na tomto turnaji. Vieme, o čo hráme. Dobrý výsledok nás posúva do situácie, kedy budeme s Chorvátskom bojovať o postup zo skupiny, čo je náš cieľ. Chceme do toho zápasu vstúpiť tak, že sa toho súpera nebojíme. Chceme vyhrať," povedal asistent trénera Richard Bačo podľa webu futsalslovakia.sk a na adresu utorkového súpera doplnil: "Poľsko je náš dosť častý súper, dobre ho poznáme, analyzovali sme jeho hru a aj ich predošlý zápas s Chorvátskom. Je to fyzicky vyspelé mužstvo, využívajú súbojovosť, kde sú silní. Majú veľmi rýchly prechod do útokov, na čo si musíme dávať pozor. Určite neotvoríme hru, nechceme s nimi behať hore-dole."Podľa hlavného kormidelníka slovenského výberu Mariána Berkyho jeho zverenci už zabudli na piatkovú vysokú prehru s Rusmi."Poliaci sú veľmi súbojovití, budeme musieť hrať veľmi inteligentne. Nemôžeme sa púšťať s nimi do ťažkých súbojov a keď už sa tak stane, potrebujeme tam byť tvrdí, aby sme ich čo najviac vyhrali. Musíme hrať nižšie, nechceme hrať vysoko, tým pádom by sme chceli hrať viac na brejkové situácie," poznamenal.Veľa skúseností s poľským futsalom má slovenský reprezentant Patrik Zaťovič, ktorý na klubovej úrovni pôsobí druhú sezónu práve v Poľsku."Očakávam ťažký zápas, ako aj proti Rusku. Sú fyzicky veľmi silní, budú mať na nás prichystané nejaké veci, no nebojím sa, že by sme to nezvládli. Ideme si po tri body. Platiť na nich by mohla určite naša rýchlosť, pretože sme pohyblivejší ako oni a tímový duch, ktorý máme naozaj silný," prezradil Zaťovič pred súbojom proti Poliakom.Podľa iného hráča výberu SR Martina Zdráhala bude v utorok dôležité streliť viac gólov ako v piatok proti Rusom."Očakávam fyzicky náročný zápas. Vieme, že oni sú kondične dobre pripravení. Hrajú dlhé lopty, majú hru s pivotmi. Bude na nich platiť rýchla hra a hlavne musíme hrať s rozumom, nespraviť chybu. Verím, že oproti zápasu s Ruskom budeme mať viac šancí a tie musíme využiť," uviedol Zdráhal.Zatiaľ naposledy hrali Slováci proti Poliakom v jeseni 2019, duel sa skončil tesným triumfom slovenského tímu 2:1. Poľský výber zdolal slovenský tím naposledy ešte v roku 2016.Zdolaný tím z utorkového súboja prakticky príde o nádej prebojovať sa do štvrťfinále ME. Dostanú sa doň po dva najúspešnejšie tímy z každej zo štyroch skupín.V utorok tiež Chorváti nastúpia proti Rusom (17.30 h), v sobotu 29.1. o 14.30 h sú v C-skupine na programe súboje Slovensko - Chorvátsko a Rusko - Poľsko.