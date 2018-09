Hviezda strieborného plátna Gwyneth Paltrow sa po druhý raz vydala

Na snímke Gwyneth Paltrow Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 30. septembra (TASR) - Americká filmová herečka Gwyneth Paltrow sa v sobotu v okolí New Yorku vydala za krajana-televízneho scenáristu a producenta Brada Falchuka, zasnúbenie s ktorým oznámila začiatkom roka. Pre oboch ide o vstup do druhého manželstva.Oscarová herečka známa nielen z oceneného filmu Zamilovaný Shakespeare, ale aj zo snímok ako Sedem, Talentovaný pán Ripley. Dôkaz alebo zo ságy Iron Man, má za sebou 11-ročné manželstvo s frontmanom skupiny Coldplay Christom Martinom a je matkou ich dvoch detí.Brad Falchuk, ktorý je spolutvorcom seriálu Glee, má takisto dve deti z prvého manželstva s producentkou Suzanne Bukinikovou, ktoré sa skončilo v roku 2013.Slávnostného obradu v Paltrowovej nehnuteľnosti neďaleko New Yorku sa podľa informácií spoločenského magazínu People zúčastnili napríklad herečka Cameron Diaz alebo oscarový režisér Steven Spielberg.