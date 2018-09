Zaev: Nedeľňajšie referendum je úspechom

Na snímke Zoran Zaev. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Skopje 30. septembra (TASR) - Macedónsky premiér Zoran Zaev označil nedeľňajšie referendum o zmene názvu tejto postjuhoslovanskej republiky na "Republika Severné Macedónsko" v nedeľu večer v Skopje za úspech. Učinil tak napriek tomu, že sa do plebiscitu nezapojila nadpolovičná väčšina občanov.hlasovala, ako povedal bez ďalších podrobností, za členstvo krajiny v Severoatlantickej aliancii (NATO) a Európskej únii (EÚ). Teraz by sacitovala Zaeva tlačová agentúra DPA.Predseda macedónskej vlády súčasne avizoval, že v prípade odmietavého postoja opozície sa v Macedónsku uskutočnia predčasné parlamentné voľby.dodal.Zaev sa zrejme pokúsi o hlasovanie v zákonodarnom zbore, kde však naposledy hlasovalo za dohodu s Gréckom o zmene názvu krajiny iba 69 zo 120 poslancov, pričom potrebná je dvojtretinová podpora - teda najmenej hlasy 80 zákonodarcov. Opozícia nový názov striktne odmieta s tým, že by znamenal poškodenie národnej identity Macedónska.