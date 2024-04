Hviezdny Messi je druhým najlepším strelcom MLS, dvoma gólmi prispel v triumfe Interu Miami

Uspel aj Španiel Busquets

Messi strelil už sedem gólov

21.4.2024 (SITA.sk) - Kapitán argentínskej futbalovej reprezentácie hviezdny Lionel Messi sa dvoma presnými zásahmi podieľal na sobotňajšom triumfe Interu Miami doma nad klubom Nashville SC 3:1, čím seba posunul na druhú priečku hodnotenia kanonierov celej zámorskej MLS a svoj tím na čelo tabuľky Východnej konferencie.Tridsaťšesťročný rodák z Rosaria v aktuálnom ročníku nastúpil do šiestich súbojov svojho tímu a v každom z nich skóroval alebo zaznamenal gólovú prihrávku. Tretí gólu družstva z Floridy strelil Španiel Sergio Busquets , ktorý za Inter skóroval premiérovo od vlaňajšieho príchodu z FC Barcelona „Som veľmi šťastný, že môj gól pomohol tímu k víťazstvu. Dôležité sú úspechy družstva. Dnes som skóroval, ale ráta sa najmä pozitívny výsledok tímu," uviedol skúsený stredopoliar, ktorý strelil gól prvýkrát od roku 2022.Inter Miami ťahá v MLS šnúru piatich zápasov bez prehry s hráčmi Nashvillu, táto séria trvá od príchod Messiho do tohto klubu.„Spoznali sme ich štýl a to nám pomáha," myslí si obranca Tomás Avilés.Lionel Messi v tejto sezóne MLS strelil už sedem gólov, lídrom tabuľky kanonierov je osemgólový Cristian Arango z Realu Salt Lake . Z Messim je na tretej priečke jeho klubový spoluhráč Luis Suárez so šiestimi presnými zásahmi spolu s ďalšími troma futbalistami.