Boli sme mäkkí a bojazliví, je to moja zodpovednosť. Tréner Calzona sa ospravedlnil fanúšikom Neapolu za prehru v Empoli

Zodpovednosť zobral na seba

Neapolská tím zaváhal

21.4.2024 (SITA.sk) - Hráčom talianskeho futbalového klubu SSC Neapol sa stále nedarí prekročiť svoj vlaňajší tieň. Partenopei v sobotňajšom 33. kole Serie A prehrali na pôde Empoli 0:1 a skomplikovali si cestu za účasťou v pohárovej Európe v nasledujúcej sezóne, keďže sú v ligovej tabuľke na ôsmej priečke.Hlavný kouč Francesco Calzona , ktorý vedie aj slovenskú reprezentáciu, sa oficiálne ospravedlnil fanúšikom klubu spod Vezuvu za tento výsledok a prehru vzal na seba. Neapol z ostatných šiestich ligových duelov vyťažil iba šesť bodov.„Musíme popracovať na našej hrdosti - v tejto chvíli viac ako na taktike. Chcem sa ospravedlniť fanúšikom Neapolu," uviedol Calzona a pokračoval:„Empoli na nás vybehlo s dravosťou, my sme boli mäkkí a bojazliví. Je to nepredstaviteľné, ale je to moja zodpovednosť. Očividne som na hráčov nepreniesol túžbu vydať zo seba všetko."Calzona je v Neapole už tretí tréner v aktuálnom ročníku. Hráči SSC obhajujú titul z vlaňajška, no jeho zisk už je pasé. Tím slovenského reprezentačného stredopoliara Stanislava Lobotku ešte bude mať čo robiť, aby sa vôbec prebojoval do pohárovej Európy.„Tento tím musí urobiť viac. Dlhujeme to mestu a aj klubu, pretože nás platia a my musíme prevziať zodpovednosť. Je to moja chyba a tiež aj chyba hráčov, pretože klub nás necháva robiť si svoju prácu bez problémov. Naši fanúšikovia nás sledujú doma aj vonku a vždy máme plný štadión. Máme všetko pripravené, aby sme robili dobre. A to je pre mňa naozaj nepríjemné," dodal Calzona na margo ďalšieho zaváhania neapolského tímu.Agentúra AP pripojila aj jednu zaujímavú štatistiku. Pod Calzonom futbalisti SSC doteraz dosiahli tri ligové víťazstvá z deviatich duelov, jeho predchodca Walter Mazzarri tím dotiahol k štyrom triumfom z 12 súbojov a Rudi Garcia k šiestim víťazstvá z tucta stretnutí.