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10. septembra 2026

Zomrel japonský velikán Harimoto, ktorý prežil atómový útok


Tagy: Atómová bomba

Legendárny japonský bejzbalista Isao Harimoto prežil atómový výbuch v Hirošime a dosiahol rekordných 3 085 odpalov. Japonská bejzbalová legenda Isao Harimoto, ktorý prežil atómový výboch v Hirošime ...



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sviecka scaled 676x466 10.9.2026 (SITA.sk) - Legendárny japonský bejzbalista Isao Harimoto prežil atómový výbuch v Hirošime a dosiahol rekordných 3 085 odpalov.


Japonská bejzbalová legenda Isao Harimoto, ktorý prežil atómový výboch v Hirošime a ako prvý v krajine dosiahol 3-tisíc odpalov, odišiel na večnosť vo veku 86 rokov.

Narodil sa v Japonsku kórejským rodičom a po vážnom úraze v štyroch rokoch, ktorý mu spôsobil ťažké popáleniny a obmedzil pohyblivosť pravej ruky, sa naučil hrať ľavou rukou. Ako päťročný prežil atómový útok na Hirošimu, keď jeho matka pred neho a jeho sestru skočila, aby ich ochránila pred explóziou.

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Počas svojej kariéry nazbieral dovedna 3085 odpalov, čo je stále rekord v japonskej profesionálnej baseballovej lige Nippon Professional Baseball. Hral za niekoľko tímov vrátane mocného Jomiuri Giants, v ktorom si vyslúžil prezývku "Hit Machine" (stroj na odpaly, pozn.) pre svoju výnimočnú schopnosť odpaľovať loptičky.

Do športového dôchodku odišiel v roku 1981 po 23 profesionálnych sezónach a následne pôsobil ako televízny komentátor. V roku 1990 ho uviedli do Japonskej bejzbalovej siene slávy.


Zdroj: SITA.sk - Zomrel japonský velikán Harimoto, ktorý prežil atómový útok © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Atómová bomba
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