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10. septembra 2026
Zomrel japonský velikán Harimoto, ktorý prežil atómový útok
Tagy: Atómová bomba
Legendárny japonský bejzbalista Isao Harimoto prežil atómový výbuch v Hirošime a dosiahol rekordných 3 085 odpalov. Japonská bejzbalová legenda Isao Harimoto, ktorý prežil atómový výboch v Hirošime ...
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10.9.2026 (SITA.sk) - Legendárny japonský bejzbalista Isao Harimoto prežil atómový výbuch v Hirošime a dosiahol rekordných 3 085 odpalov.
Japonská bejzbalová legenda Isao Harimoto, ktorý prežil atómový výboch v Hirošime a ako prvý v krajine dosiahol 3-tisíc odpalov, odišiel na večnosť vo veku 86 rokov.
Narodil sa v Japonsku kórejským rodičom a po vážnom úraze v štyroch rokoch, ktorý mu spôsobil ťažké popáleniny a obmedzil pohyblivosť pravej ruky, sa naučil hrať ľavou rukou. Ako päťročný prežil atómový útok na Hirošimu, keď jeho matka pred neho a jeho sestru skočila, aby ich ochránila pred explóziou.
Počas svojej kariéry nazbieral dovedna 3085 odpalov, čo je stále rekord v japonskej profesionálnej baseballovej lige Nippon Professional Baseball. Hral za niekoľko tímov vrátane mocného Jomiuri Giants, v ktorom si vyslúžil prezývku "Hit Machine" (stroj na odpaly, pozn.) pre svoju výnimočnú schopnosť odpaľovať loptičky.
Do športového dôchodku odišiel v roku 1981 po 23 profesionálnych sezónach a následne pôsobil ako televízny komentátor. V roku 1990 ho uviedli do Japonskej bejzbalovej siene slávy.
Zdroj: SITA.sk - Zomrel japonský velikán Harimoto, ktorý prežil atómový útok © SITA Všetky práva vyhradené.
Japonská bejzbalová legenda Isao Harimoto, ktorý prežil atómový výboch v Hirošime a ako prvý v krajine dosiahol 3-tisíc odpalov, odišiel na večnosť vo veku 86 rokov.
Narodil sa v Japonsku kórejským rodičom a po vážnom úraze v štyroch rokoch, ktorý mu spôsobil ťažké popáleniny a obmedzil pohyblivosť pravej ruky, sa naučil hrať ľavou rukou. Ako päťročný prežil atómový útok na Hirošimu, keď jeho matka pred neho a jeho sestru skočila, aby ich ochránila pred explóziou.
Počas svojej kariéry nazbieral dovedna 3085 odpalov, čo je stále rekord v japonskej profesionálnej baseballovej lige Nippon Professional Baseball. Hral za niekoľko tímov vrátane mocného Jomiuri Giants, v ktorom si vyslúžil prezývku "Hit Machine" (stroj na odpaly, pozn.) pre svoju výnimočnú schopnosť odpaľovať loptičky.
Do športového dôchodku odišiel v roku 1981 po 23 profesionálnych sezónach a následne pôsobil ako televízny komentátor. V roku 1990 ho uviedli do Japonskej bejzbalovej siene slávy.
Zdroj: SITA.sk - Zomrel japonský velikán Harimoto, ktorý prežil atómový útok © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Atómová bomba
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