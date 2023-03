Hviezdny Messi strelil 800. gól v kariére, titul majstrov sveta oslávili Argentínčania s fanúšikmi

Oslava vytúženého titulu

Na štadión ich eskortovala polícia





Lionel Messi sa stal koncom februára najlepším futbalistom uplynulého roka podľa Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA), v hlasovaní zástupcov médií, trénerov a kapitánov reprezentácií, ako aj futbalových fanúšikov. Zvíťazil pred Francúzmi Kylianom Mbappém Karimom Benzemom . V ankete FIFA uspel aj v rokoch 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019. V ideálnej jedenástke roka sa Messi ocitol po 16. raz, čím prekonal rekord Cristiana Ronalda.

24.3.2023 (SITA.sk) - Argentínsky futbalista Lionel Messi dosiahol v prvom tohtoročnom reprezentačnom zápase ďalší významný míľnik. Tridsaťpäťročný útočník francúzskeho klubu Paríž Saint-Germain strelil vo štvrtkovom prípravnom dueli proti výberu Panamy jubilejný 800. gól v profesionálnej kariére a 99. v drese "albicelestes", ktorých na vlaňajších majstrovstvách sveta v Katare ako kapitán doviedol k titulu.Argentínčania zvíťazili v stretnutí v Buenos Aires pred 83-tisíc divákmi nad Panamčanmi 2:0, skóre otvoril v 78. minúte Thiago Almada a o desať minút neskôr sa strelecky presadil Messi. Duel bol zároveň oslava vytúženého titulu majstrov sveta pre juhoamerickú krajinu, hráči a ostatní členovia tímu s rodinami po skončení zápasu pózovali na trávniku s replikou trofeje."Chcem sa vám všetkým poďakovať za všetku tú lásku, ktorú ste nám prejavovali. Hovorili sme vám, že urobíme všetko pre to, aby sme túto trofej získali. Užívajme si to, lebo sme na to dlho čakali a nevieme, kedy sa nám to znova podarí," povedal Messi prítomným fanúšikom. Prihovoril sa im aj tréner národného tímu Lionel Scaloni . "Týmto hráčom budem navždy vďačný," vyhlásil dojatý kormidelník.Futbalistov Argentíny eskortovala na štadión polícia už šesť hodín hodín pred začiatkom zápasu, aby sa vyhli prípadným problémom. Ulice mesta boli totiž od rána plné priaznivcov. Oslavy poznačili strety niekoľkých fanúšikov s príslušníkmi ozbrojených zložiek, tí použili aj slzotvorný plyn na rozohranie výtržníkov. Dôvodom hnevu mnohých ľudí boli falošné vstupenky na stretnutie, ktoré im priekupníci predali za predraženú sumu."Minuli sme na to všetky peniaze, ktoré sme mali. Za každý lístok sme zaplatili sto dolárov," posťažoval sa 21-ročný fanúšik Marcelo Aguilera, ktorý s tromi kamarátmi cestoval do Buenos Aires autobusom z Paraguaja. Na štadión sa však nedostal, lebo si nevedomky kúpil falošnú vstupenku.