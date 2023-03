Spokojný? Nežartujme. Kritizuje Mucha vyjadrenie trénera Calzonu po remíze s Luxemburskom

Chýbalo nasadenie

Slabí dopredu

25.3.2023 (SITA.sk) - Bývalých slovenských futbalových reprezentantov Szilárda Németha Jána Muchu poriadne sklamalo počínanie mužstva spod Tatier vo štvrtkovom úvodnom zápase kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy v Nemecku proti mužstvu Luxemburska (0:0). „Chalani musia vstúpiť do seba a začať makať," vyhlásil Németh v štúdiu televíznej stanice Sport 1.Niekdajší výborný útočník, ktorý v najcennejšom drese zaznamenal 22 gólov, priznal, že sa mu nepáčil herný prejav slovenského mužstva. „Nevidel som tam nasadenie, 'nešmýkali sme sa po zadku'... Keď to nejde herne a nevytvárame si šance, treba do toho dať bojovnosť a nejako dotlačiť ten gól. Nehovorím, že sme nebehali, že sme nechceli, ale je to málo,“ poznamenal.Podľa Muchu zatiaľ taliansky odborník Calzona, ktorý so slovenským tímom nezvíťazil ani v piatom dueli, nevštepil mužstvu svoj rukopis. „Nemáme zatiaľ nič, taká je pravda. Veľmi slabý výkon. Treba to povedať otvorene. Skoro vôbec nič sme nehrali. Nech sa na mňa nikto nehnevá, ale vytvoriť si v takom zápase dve šance, to je katastrofa. Takto sa ďalej nepohneme," vyhlásil bývalý gólman reprezentačného tímu.Tiež si si myslí, že tréner už po predchádzajúcich dueloch mal mať odskautovaných hráčov a vytipovanú svoju ideálnu základnú jedenástku. Mucha taktiež tvrdí, že Slováci v defenzíve majú kvalitu, ale smerom dopredu sú veľmi slabí.Calzona sa bezprostredne po skončení duelu vyjadril, že je spokojný. Slováci podľa neho čelili ťažkému súperovi a hráčom za ich výkon zagratuloval. Németh s Muchom po týchto slovách iba ťažko skrývali rozpaky. „Keby som bol tréner reprezentácie, po takomto výkone by som ja osobne nebol spokojný," vravel Németh a vzápätí naňho nadviazal Mucha: „Spokojný? Nežartujme. Možno sme boli na inom zápase. Asi som v televízii videl niečo iné. Ak je tréner spokojný s tým, čo sme videli, tak klobúk dole. Treba nám zagratulovať k bodu a ideme ďalej."Slovenskí reprezentanti v rámci aktuálneho asociačného termínu budú v akcii ešte v nedeľu 26. marca, keď v druhom zápase kvalifikácie ME 2024 privítajú v Bratislave výber Bosny a Hercegoviny.