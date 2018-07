Hygiena a správna tepelná príprava pomôžu predísť salmonelóze

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 11. júla (TASR) – Salmonelóza sa prenáša nielen nedostatočne tepelne upraveným kontaminovaným mäsom, slepačími vajcami a pokrmami, do ktorých sa pri domácej príprave pridávajú surové vajcia, ale aj nedostatočne umytou zeleninou a ovocím.povedala Milada Syčová, vedúca oddelenia Národného referenčného centra a laboratória pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Poprade.Najvhodnejšia teplota pre množenie patogénnych mikroorganizmov, ktoré sú schopné vyvolať ochorenie, je 37 stupňov Celzia. Rozhodujúcim ukazovateľom bezpečnosti potravín je teplota ich skladovania.vysvetlila Syčová. Na cestách, výletoch v prírode aj pri kúpaní radí nezabúdať ani na prípadnú možnú kontamináciu potravín hmyzom alebo hlodavcami.Odborníčka odporúča dávať v horúčavách pozor aj na ovocie a zeleninu.dodala.Výskyt salmonelózy prináša najmä horúce počasie. Na Slovensku počas mesiacov apríl a máj ochorelo viac ako 270 ľudí. Podľa Ivety Truskovej, vedúcej sekcie ochrany a podpory zdravia v oblasti životného a pracovného prostredia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, sú najviac ohrozené deti, starí ľudia a ľudia s oslabenou imunitou.Človek môže predísť riziku nakazenia, keď nebude konzumovať potraviny neznámeho pôvodu, nedostatočne umytú zeleninu a ovocie, nedostatočne tepelne spracované jedlá alebo potraviny po dátume spotreby. Pri spracúvaní potravín je dôležité dodržiavanie čistoty a dôkladné umývanie rúk. Baktéria salmonelly sa môže presúvať zo surového jedla, ktoré príde do kontaktu s uvareným. Jedlo a kaziace sa potraviny by mali byť v lete prenášané len v taškách s chladiacimi vložkami.