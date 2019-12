Hygienici robia mimoriadne kontroly na vianočných trhoch

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 9. decembra (TASR) - Hygienici už niekoľko dní uskutočňujú celoslovenské mimoriadne kontroly vianočných trhov. Aj tento rok preverujú pôvod surovín a potravín, z ktorých sa pokrmy pripravujú, a ich trvanlivosť. TASR o tom informovala Daša Račková z Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Pozornosť podľa nej venujú aj hygienickej úrovni skladovania hotových pokrmov, ich príprave a podávaniu. Kontrolujú tiež prevádzkovú hygienu zariadení a dohliadajú na vhodnosť pracovného odevu zamestnancov stánkov či na teploty v chladiacich a mraziacich zariadeniach. Náhodne odoberajú aj vzorky pripravovaných pokrmov na mikrobiologickú laboratórnu kontrolu.uviedol hlavný hygienik SR Ján Mikas. Ich cieľom je prevencia šírenia alimentárnych ochorení, teda chorôb, ktorými sa možno nakaziť z infikovaných potravín. Hygienici každoročne tiež usmerňujú a upozorňujú na dodržiavanie hygienických požiadaviek vyplývajúcich z platnej legislatívy.Výsledky mimoriadnych kontrol budú podľa ÚVZ verejnosti známe pred vianočnými prázdninami a opatrenia na odstránenie možných nedostatkov budú musieť prevádzkovatelia plniť ihneď po ich zistení. Kontroly v stánkoch však hygienici vykonávajú počas celého konania sa vianočných trhov v SR, teda aj po ukončení mimoriadnej kontroly.Úroveň hygieny a technického zabezpečenia vianočných trhov sa podľa Mikasa každoročne zlepšuje aj vďaka opakujúcim sa kontrolám v rámci hromadných akcií. Počas vlaňajších mimoriadnych vianočných kontrol skontrolovali hygienici 445 zariadení stánkového a ambulantného predaja potravín, pokrmov a nápojov. Nedostatky zistili v siedmich krajoch s výnimkou Nitrianskeho celkovo v 33 prevádzkach. Medzi časté pochybenia patrilo napríklad nedoloženie nadobúdacích dokladov k potravinám či nevhodné skladovanie potravín a manipulácia s nimi.Hygienici objavili i potraviny po dátume spotreby, respektíve minimálnej trvanlivosti, napríklad kapustovú a pečienkovú plnku do lokší, polotovar strúhaných zemiakov, marinovanú bravčovú krkovicu a kuracie prsia. Niektorí pracovníci sa podľa Mikasa nevedeli preukázať dokladom o odbornej spôsobilosti. V ojedinelých prípadoch predajcovia nepredložili právoplatné rozhodnutie k uvedeniu priestorov stánku do prevádzky. Grilovaná jaternica z vianočných trhov v Košiciach nevyhovela mikrobiologickej laboratórnej kontrole, lebo obsahovala nepovolené množstvo baktérií.Za zistené pochybenia predajcovia minulý rok zaplatili 25 blokových pokút v celkovej sume 2296 eur. Hygienici začali šesť správnych konaní vo veci uloženia pokuty a jednu prevádzku dočasne uzatvorili, kým nezabezpečila teplú a studenú tečúcu vodu a nevytvorila vhodné podmienky na skladovanie chladených potravín.ÚVZ radí, že aj zákazníci si môžu narýchlo vyhodnotiť dodržiavanie hygienického štandardu v stánkoch. Výdajné pulty a grily musia byť prekryté, vystavované nebalené pokrmy a potraviny v stánkoch majú byť chránené pred priamym kontaktom spotrebiteľmi a pred vonkajšími vplyvmi. Osoby manipulujúce s potravinami a hotovými pokrmami musia mať vhodný a čistý pracovný odev, jednorazové rukavice a pokrývku hlavy. Tiež čisté pracovné dosky a kuchynské pomôcky v stánkoch. Chladené potraviny patria do chladiacich zariadení a podľa hygienikov nesmú byť uložené voľne.