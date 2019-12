Odborníci varujú pred hrozbou vírusu nipah

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 9. decembra (TASR) - Smrteľný vírus nipah, prenášaný druhom netopierov, si už vyžiadal obete v južnej a juhovýchodnej Ázii. Podľa expertov má, informovala v pondelok agentúra Reuters.Vírus s úmrtnosťou od 40 do 90 percent po prvý raz identifikovali v roku 1999 v Malajzii, kde si vyžiadal 105 obetí. Odvtedy ho zaznamenali v Singapure, Kambodži, Thajsku, Bangladéši a najnovšie v Indii. Lieky ani vakcína proti nemu stále neexistujú.vyhlásil Richard Hatchett, šéf organizácie CEPI - Koalícia pre inovácie epidemickej pripravenosti, ktorá tento týždeň spoluorganizuje konferenciu venovanú tomuto vírusu v Singapure.CEPI je partnerská organizácia epidemiológov a verejných, súkromných, filantropických a občianskych organizácií založená v roku 2017 s cieľom podporiť a urýchliť vývoj vakcín proti novoobjaveným chorobám.Vírus nipah prenášajú najmä kalone, ktoré sú poddruhom netopierov. Tie sú v Ázii obľúbeným pokrmom. Prenášať ho môžu tiež prasatá a ľudia.Od svojho objavenia v roku 1999 spôsobil už niekoľko epidémií. V roku 2001 sa objavil v Bangladéši. Minulý rok prenikol do indickej Kéraly, kde zabil 17 ľudí.povedal Hatchett. Kalone žijú tiež v Afrike, kde prenášajú ebolu, a v Austrálii, kde šíria choroby príbuzné vírusu nipah.Vírus nipah sa môže prenášať tiež z človeka na človeka. Podľa Hatchetta sa preto môže teoreticky dostať aj do husto obývaných mestských oblastí.Dvojdňová konferencia v Singapure, prvá zameraná na vírus nipah, sa začala v pondelok (9. decembra). Spoluorganizujú ju CEPI a univerzita Duke-NUS Medical School v Singapure.dodal spolupredseda konferencie profesor Wang Linfa.