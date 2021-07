Hygienici upozorňujú na dva nebezpečné výrobky z Pakistanu, sú určené na bielenie pokožky (foto)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.7.2021 (Webnoviny.sk) - Úrad verejného zdravotníctva upozorňuje na dvojicu nebezpečných výrobkov na bielenie pokožky z Pakistanu, ktoré do rýchleho výstražného systému pre nepotravinárske výrobky (RAPEX) nahlásil kontrolný orgán vo Švédsku.V tlačovej správe o tom informoval Marek Eliáš z Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR). Prvým je Sheesha Beauty Cream od spoločnosti Sheesha, druhým Thai Beauty Cream for Night Use od spoločnosti Aqsa Cosmetics.V oboch prípravkoch bola zistená prítomnosť ortuti, ktorá je podľa nariadenia Európskeho parlamentu Európskej rady zapísaná v zozname zakázaných látok v kozmetických výrobkoch. Hygienici varujú, že ortuť sa hromadí v ľudskom tele a môže spôsobiť poškodenie obličiek, mozgu, nervového systému. Negatívny vplyv môže mať aj na reprodukciu.Podľa ÚVZ SR je možné, že sa výrobky nachádzajú aj na slovenskom trhu.