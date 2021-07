V tuneli Branisko sa pri zrážke dvoch áut zranili dvaja ľudia, zasahovať musel aj vrtuľník (foto)

aktualizované 16. júla 12:46



16.7.2021 (Webnoviny.sk) -Pri štvrtkovej (15.7.) nehode v tuneli Branisko , ktorá na niekoľko hodín odstavila dopravu na diaľnici D1 medzi Prešovom a Popradom, sa zranili dve osoby.Ako informovala prešovská polícia na sociálnej sieti, vodič osobného vozidla Peugeot jazdil po diaľnici D1 v smere Poprad – Prešov. V tuneli Branisko prešiel s vozidlom do protismeru a čelne narazil do vozidla Volkswagen Kombi.Na miesto nehody bola privolaná vrtuľníková záchranná zdravotná služba.„Po čelnej zrážke osobného motorového vozidla s dodávkou ostal vodič osobného vozidla v aute zakliesnený. Záchranársky vrtuľník pristál na najbližšom vhodnom mieste na pristátie, kam 64-ročného pacienta priviezli po vyslobodení z vozidla pozemní záchranári. Muž po náraze utrpel poranenie hrudníka a ďalšie povrchové odreniny. Po ošetrení a preložení na palubu bol v stabilizovanom stave letecky prevezený do nemocnice v Poprade,“ informovala hovorkyňa Air – Transport Europe Zuzana Hopjaková.U vodičov oboch vozidiel boli vykonané dychové skúšky s negatívnym výsledkom.