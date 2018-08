Hygienici upozorňujú na nebezpečné kozmetické výrobky

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému Rapex. Foto: TASR - ÚVZ SR Foto: TASR - ÚVZ SR

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému Rapex. Foto: TASR - ÚVZ SR Foto: TASR - ÚVZ SR

Bratislava 3. augusta (TASR) – Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému Rapex (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány vo Francúzsku a v Írsku. Ide o pero na bielenie zubov, krém a krém na vlasy.upozorňuje hlavný hygienik SR Ján Mikas.Pero na bielenie zubov s názvom Instant Whitening Pen značky Dazzling White obsahuje nepovolenú koncentráciu peroxidu vodíka (nad šesť percent). Podľa Mikasa vysoká koncentrácia tejto látky môže poškodiť zubnú sklovinu alebo viesť k vypadávaniu zubov.Podľa hygienikov môže byť problematický aj krém Beauty Cream značky Diana (výrobná dávka: 160213, čiarový kód: 5280080004401) pôvodom z Libanonu. Výrobok obsahuje prekročenú povolenú koncentráciu látky methylisothiazolinone.Ľudia by si mali dať pozor aj na krém na vlasy De-Frizz and Tame značky D.FI. Pochádza od španielskeho výrobcu. Nezmývateľný výrobok obsahuje látku methylisothiazolinone.Hygienici upozornili aj na krém na vlasy Volume Cream značky D.FI pôvodom zo Španielska. Aj tento výrobok obsahuje prekročenú povolenú koncentráciu látky methylisothiazolinone.