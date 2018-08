Na letisku v Amsterdame zadržali Rusa podozrivého z financovania IS

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín/Amsterdam 3. augusta (TASR) - Ruského občana podozrivého z financovania aktivít džihádistickej organizácie Islamský štát (IS) zadržali vo štvrtok na letisku v holandskom Amsterdame. V piatok o tom informovala nemecká prokuratúra, ktorá prípad tohto v Nemecku aktívneho podozrivého vyšetruje.Dvadsaťdeväťročného Rusa zadržali vo štvrtok v Amsterdame po tom, ako pricestoval z Južnej Ameriky.Podozrivý údajne zasielal peniaze komplicom do Sýrie za účelom financovania výcviku teroristov a obstarávania zbraní pre IS, a teda podporoval teroristické aktivity, povedal podľa agentúry DPA hovorca berlínskej hlavnej prokuratúry.Muž bol podľa neho aktívny najmä v Berlíne a v okolitej spolkovej krajine Brandenbursko. Podozrivý sa podľa vyšetrovateľov o ich pátraní dozvedel a utiekol na neznáme miesto v Južnej Amerike. Napriek tomu sa im ho podarilo odhaliť a vo štvrtok po prílete na letisko v Amsterdame zadržať.