Hygienici upozorňujú na nebezpečnú kozmetiku, nahlásili ju vo viacerých krajinách EÚ

15.2.2022 (Webnoviny.sk) - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii. Nahlásili ich do systému RAPEX (Rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Nemecku, v Španielsku, vo Švédsku, vo Francúzsku a na Slovensku.Výrobky sú v rozpore s nariadením Európskeho parlamentu a Rady o kozmetických výrobkoch. V tlačovej správe o tom informoval Marek Eliáš z odboru komunikácie ÚVZ SR.Ide o produkt na zosvetlenie pokožky značky dodo cosmetics výrobnej dávky 006947. Výrobok obsahuje zakázané látky Clobetasol propionate a Hydroquinon. Hydrochinón môže spôsobiť podráždenie pokožky a dermatitídu. Clobetasol patrí do skupiny kortikosteroidov a je viazaný len na lekársky predpis. Môže spôsobiť podráždenie pokožky a endokrinné problémy.Ďalej upozorňujú na peeling na profesionálne použitie značky MCCM výrobnej dávky R01. Kozmetika sa predáva ako pleťový peeling a má v zozname zložiek uvedenú kyselinu tioglykolovú. Výrobok neobsahuje príslušný návod na použitie a upozornenia. Kyselina tioglykolová je povolená ako oplachovacia látka na použitie na vlasy, je kožný senzibilizátor a pri aplikácii priamo na pokožku môže spôsobiť poranenia.Do systému RAPEX nahlásili tiež krém na zosvetlenie pokožky značky Coco Care, výrobná dávka produktu nie je uvedená. Krém má v zozname zložiek uvedenú zakázanú látku hydroquinone, ktorý je určený len na profesionálne použitie a môže sa používať iba do výrobkov na nechtový dizajn. Výrobok môže spôsobiť kožné alergie. Hygienici varujú aj pred profesionálnou súpravou na bielenie zubov značky Glamador výrobnej dávky 202120128A. Súprava obsahuje nepovolenú koncentráciu peroxidu vodíka, ktorá môže spôsobiť podráždenie pokožky a je škodlivá pri použití.Nebezpečným môže byť aj výrobok do kúpeľa od výrobcu Bath Donuts s výrobnou dávkou: 10/22/212DON, 10/13/212DON, 10/19/213DON, 10/1/214DON, 10/15/215DON, 10/22/216DON, 10/20/217DON, 9/28/218DON. Kozmetické výrobky vzhľadom na charakteristický tvar, vzhľad, farbu a veľkosť sú ľahko zameniteľné s potravinou.Malé časti sa dajú ľahko oddeliť, deti si ich môžu vložiť do úst, čo by mohlo znamenať riziko zadusenia alebo malé časti končiace v tráviacej trubici môžu poškodiť zdravie dieťaťa. Kontrolný orgán na Slovensku uviedol, že zodpovednej osobe uložili zákaz uvádzania výrobkov na trh a stiahnutie výrobkov z trhu.ÚVZ upozorňuje aj na krém značky ARKO Classic s neuvedenou výrobnou dávkou. Ten obsahuje hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde. Zložka je kožný senzibilizátor a môže vyvolať alergické reakcie alebo kontaktnú dermatitídu.