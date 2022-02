Útok Ruska na Ukrajinu je stále pravdepodobný. Biden neverí, že Moskva stiahla z hraníc vojakov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.2.2022 - Ruský útok na Ukrajinu je stále veľmi pravdepodobný a jeho ľudská cena by bola „obrovská“. Ako informuje spravodajský portál BBC, v utorok to vyhlásil americký prezident Joe Biden s tým, že Spojené štáty sú pripravené rázne reagovať.Hoci ruské ministerstvo obrany oznámilo, že niektorých vojakov pri hraniciach s Ukrajinou stiahli, podľa Bidena je to neoverené a analytici naznačujú, že ruské vojská zostávajú v ohrozujúcej pozícii. Pri hranici s Ukrajinou podľa šéfa Bieleho domu Rusko zhromaždilo už zhruba 150-tisíc vojakov.